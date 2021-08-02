https://ria.ru/20210802/zarabotok-1743913444.html

Аналитик подсказал, как заработать на росте ключевой ставки

Аналитик подсказал, как заработать на росте ключевой ставки - РИА Новости, 02.08.2021

Аналитик подсказал, как заработать на росте ключевой ставки

Когда ставка ЦБ растет следует покупать инструменты, привязанные к ней, либо к межбанковским ставкам, которые повторяют траекторию ключевой ставки, следуя за... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T01:11

2021-08-02T01:11

2021-08-02T01:19

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

андрей русецкий

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Когда ставка ЦБ растет следует покупать инструменты, привязанные к ней, либо к межбанковским ставкам, которые повторяют траекторию ключевой ставки, следуя за ней. Это более консервативный вариант инвестиций, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий."Пожалуй, самая оптимальная стратегия — это покупка коротких облигаций и, по мере их погашения, реинвестирование в новые выпуски, которые будут уже с большей доходностью из-за поднятия ставки", – полагает эксперт.Он советует в текущей ситуации не делать упор на дальнейшее понижение облигаций, поскольку цикл повышения ставки уже по большей части пройден. Русецкий считает, что сейчас есть ожидания, что инфляция замедлится, и можно ставить не на падение цен облигаций, а на их рост.

https://ria.ru/20210731/dokhod-1743716434.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, андрей русецкий, бкс мир инвестиций