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Аналитик подсказал, как заработать на росте ключевой ставки
Аналитик подсказал, как заработать на росте ключевой ставки - РИА Новости, 02.08.2021
Аналитик подсказал, как заработать на росте ключевой ставки
Когда ставка ЦБ растет следует покупать инструменты, привязанные к ней, либо к межбанковским ставкам, которые повторяют траекторию ключевой ставки, следуя за... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T01:11
2021-08-02T01:19
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
андрей русецкий
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Когда ставка ЦБ растет следует покупать инструменты, привязанные к ней, либо к межбанковским ставкам, которые повторяют траекторию ключевой ставки, следуя за ней. Это более консервативный вариант инвестиций, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий."Пожалуй, самая оптимальная стратегия — это покупка коротких облигаций и, по мере их погашения, реинвестирование в новые выпуски, которые будут уже с большей доходностью из-за поднятия ставки", – полагает эксперт.Он советует в текущей ситуации не делать упор на дальнейшее понижение облигаций, поскольку цикл повышения ставки уже по большей части пройден. Русецкий считает, что сейчас есть ожидания, что инфляция замедлится, и можно ставить не на падение цен облигаций, а на их рост.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, андрей русецкий, бкс мир инвестиций
01:11 02.08.2021 (обновлено: 01:19 02.08.2021)
 
Аналитик подсказал, как заработать на росте ключевой ставки

Управляющий активами Русецкий объяснил, как заработать на росте ключевой ставки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Когда ставка ЦБ растет следует покупать инструменты, привязанные к ней, либо к межбанковским ставкам, которые повторяют траекторию ключевой ставки, следуя за ней. Это более консервативный вариант инвестиций, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
"Пожалуй, самая оптимальная стратегия — это покупка коротких облигаций и, по мере их погашения, реинвестирование в новые выпуски, которые будут уже с большей доходностью из-за поднятия ставки", – полагает эксперт.
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Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен
Он советует в текущей ситуации не делать упор на дальнейшее понижение облигаций, поскольку цикл повышения ставки уже по большей части пройден. Русецкий считает, что сейчас есть ожидания, что инфляция замедлится, и можно ставить не на падение цен облигаций, а на их рост.
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияАндрей РусецкийБКС Мир инвестиций
 
 
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