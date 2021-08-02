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Захарова оценила медали, выпущенные к 30-летию независимости Украины
Захарова оценила медали, выпущенные к 30-летию независимости Украины - РИА Новости, 02.08.2021
Захарова оценила медали, выпущенные к 30-летию независимости Украины
Выпущенную на Украине к 30-летию независимости памятную медаль с изображениями Симона Петлюры и Степана Бандеры, а также с государственным гербом, попирающим... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T19:49
2021-08-02T19:49
в мире
украина
ссср
степан бандера
иловайск
мария захарова
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Выпущенную на Украине к 30-летию независимости памятную медаль с изображениями Симона Петлюры и Степана Бандеры, а также с государственным гербом, попирающим советскую символику, стоит вручать "за особые заслуги по распространению исторической кривды", написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее в понедельник СМИ сообщили, что одно из киевских предприятий-создателей сувенирно-наградной продукции, выпустившее в том числе памятные кресты для участников боев в Иловайске, Дебальцеве и Донецком аэропорту, выпустило памятную медаль "30 лет независимости Украины". На аверсе под лозунгом "Слава Украине" изображен малый герб страны, который "нижним углом сокрушает символику СССР", а на реверсе - наряду с пылающим факелом и лозунгом "Героям слава" - портреты лидеров украинского националистического движения, в частности Симона Петлюры, Степана Бандеры и Евгения Коновальца."Независимость Украине досталась не в результате "освободительной" борьбы, которую возглавили Бандера и Петлюра. Свою борьбу они как раз триумфально проиграли. Независимость Украине досталась в результате политического решения, никаким образом не связанного ни с народным протестным движением, ни с вооруженной борьбой... 70 процентов жителей УССР на референдуме по вопросу сохранения СССР высказались "за" Союз. Тот самый Союз, герб которого авторы "награды" низвергли под тяжестью трезубца... Так при чем тут Бандера, Петлюра... и независимость Украины 1991 года? Вот кто эту медальку придумал, тот и есть враг Украины и посягатель на ее суверенитет. А вручать ее надо за особые заслуги по распространению исторической кривды", - написала Захарова в Telegram.
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в мире, украина, ссср, степан бандера, иловайск, мария захарова
19:49 02.08.2021
 
Захарова оценила медали, выпущенные к 30-летию независимости Украины

Представитель МИД Захарова: медали с Бандерой надо вручать за утверждение "исторической кривды"

© РИА Новости / РИА Новости/пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель МИД Мария Захарова
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / РИА Новости/пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Выпущенную на Украине к 30-летию независимости памятную медаль с изображениями Симона Петлюры и Степана Бандеры, а также с государственным гербом, попирающим советскую символику, стоит вручать "за особые заслуги по распространению исторической кривды", написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее в понедельник СМИ сообщили, что одно из киевских предприятий-создателей сувенирно-наградной продукции, выпустившее в том числе памятные кресты для участников боев в Иловайске, Дебальцеве и Донецком аэропорту, выпустило памятную медаль "30 лет независимости Украины". На аверсе под лозунгом "Слава Украине" изображен малый герб страны, который "нижним углом сокрушает символику СССР", а на реверсе - наряду с пылающим факелом и лозунгом "Героям слава" - портреты лидеров украинского националистического движения, в частности Симона Петлюры, Степана Бандеры и Евгения Коновальца.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
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"Независимость Украине досталась не в результате "освободительной" борьбы, которую возглавили Бандера и Петлюра. Свою борьбу они как раз триумфально проиграли. Независимость Украине досталась в результате политического решения, никаким образом не связанного ни с народным протестным движением, ни с вооруженной борьбой... 70 процентов жителей УССР на референдуме по вопросу сохранения СССР высказались "за" Союз. Тот самый Союз, герб которого авторы "награды" низвергли под тяжестью трезубца... Так при чем тут Бандера, Петлюра... и независимость Украины 1991 года? Вот кто эту медальку придумал, тот и есть враг Украины и посягатель на ее суверенитет. А вручать ее надо за особые заслуги по распространению исторической кривды", - написала Захарова в Telegram.
 
В миреУкраинаСССРСтепан БандераИловайскМария Захарова
 
 
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