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В Астрахани заявили о почти полной загруженности коек для больных COVID-19
В Астрахани заявили о почти полной загруженности коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 02.08.2021
В Астрахани заявили о почти полной загруженности коек для больных COVID-19
Загруженность коечного фонда для больных коронавирусом в Астраханской области составила 90%, сообщает управление пресс-службы администрации губернатора региона. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T11:55
2021-08-02T11:55
2021-08-02T11:56
распространение коронавируса
общество
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здоровье - общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг – РИА Новости. Загруженность коечного фонда для больных коронавирусом в Астраханской области составила 90%, сообщает управление пресс-службы администрации губернатора региона.По данным областного минздрава на понедельник, в Астраханской области зарегистрировано 44 249 случаев заражения COVID-19, в том числе 287 – за минувшие сутки."В стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, проходят лечение 1774 человека (свободно 10% коечного фонда)", - говорится в сообщении.На амбулаторном лечении в регионе находятся 5988 пациентов с коронавирусом, за весь период пандемии скончались 1127 человек.Прививки от коронавируса сделали более 267 тысяч человек, почти 200 тысяч человек завершили полный курс вакцинации.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, астраханская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:55 02.08.2021 (обновлено: 11:56 02.08.2021)
В Астрахани заявили о почти полной загруженности коек для больных COVID-19
Загруженность коек для больных COVID-19 в Астраханской области достигла 90 процентов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг – РИА Новости.
Загруженность коечного фонда для больных коронавирусом в Астраханской области
составила 90%, сообщает управление пресс-службы администрации губернатора региона.
По данным областного минздрава на понедельник, в Астраханской области зарегистрировано 44 249 случаев заражения COVID-19, в том числе 287 – за минувшие сутки.
"В стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, проходят лечение 1774 человека (свободно 10% коечного фонда)", - говорится в сообщении.
На амбулаторном лечении в регионе находятся 5988 пациентов с коронавирусом, за весь период пандемии скончались 1127 человек.
Прививки от коронавируса сделали более 267 тысяч человек, почти 200 тысяч человек завершили полный курс вакцинации.