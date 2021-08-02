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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210802/zagruzhennost-1743964957.html
В Астрахани заявили о почти полной загруженности коек для больных COVID-19
В Астрахани заявили о почти полной загруженности коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 02.08.2021
В Астрахани заявили о почти полной загруженности коек для больных COVID-19
Загруженность коечного фонда для больных коронавирусом в Астраханской области составила 90%, сообщает управление пресс-службы администрации губернатора региона. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T11:55
2021-08-02T11:56
распространение коронавируса
общество
астраханская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг – РИА Новости. Загруженность коечного фонда для больных коронавирусом в Астраханской области составила 90%, сообщает управление пресс-службы администрации губернатора региона.По данным областного минздрава на понедельник, в Астраханской области зарегистрировано 44 249 случаев заражения COVID-19, в том числе 287 – за минувшие сутки."В стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, проходят лечение 1774 человека (свободно 10% коечного фонда)", - говорится в сообщении.На амбулаторном лечении в регионе находятся 5988 пациентов с коронавирусом, за весь период пандемии скончались 1127 человек.Прививки от коронавируса сделали более 267 тысяч человек, почти 200 тысяч человек завершили полный курс вакцинации.
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общество, астраханская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:55 02.08.2021 (обновлено: 11:56 02.08.2021)
 
В Астрахани заявили о почти полной загруженности коек для больных COVID-19

Загруженность коек для больных COVID-19 в Астраханской области достигла 90 процентов

© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкГоспиталь для лечения больных Covid-19
Госпиталь для лечения больных Covid-19 - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг – РИА Новости. Загруженность коечного фонда для больных коронавирусом в Астраханской области составила 90%, сообщает управление пресс-службы администрации губернатора региона.
По данным областного минздрава на понедельник, в Астраханской области зарегистрировано 44 249 случаев заражения COVID-19, в том числе 287 – за минувшие сутки.
"В стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, проходят лечение 1774 человека (свободно 10% коечного фонда)", - говорится в сообщении.
На амбулаторном лечении в регионе находятся 5988 пациентов с коронавирусом, за весь период пандемии скончались 1127 человек.
Прививки от коронавируса сделали более 267 тысяч человек, почти 200 тысяч человек завершили полный курс вакцинации.
 
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