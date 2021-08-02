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В Астрахани заявили о почти полной загруженности коек для больных COVID-19

В Астрахани заявили о почти полной загруженности коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 02.08.2021

В Астрахани заявили о почти полной загруженности коек для больных COVID-19

Загруженность коечного фонда для больных коронавирусом в Астраханской области составила 90%, сообщает управление пресс-службы администрации губернатора региона. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T11:55

2021-08-02T11:55

2021-08-02T11:56

распространение коронавируса

общество

астраханская область

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг – РИА Новости. Загруженность коечного фонда для больных коронавирусом в Астраханской области составила 90%, сообщает управление пресс-службы администрации губернатора региона.По данным областного минздрава на понедельник, в Астраханской области зарегистрировано 44 249 случаев заражения COVID-19, в том числе 287 – за минувшие сутки."В стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, проходят лечение 1774 человека (свободно 10% коечного фонда)", - говорится в сообщении.На амбулаторном лечении в регионе находятся 5988 пациентов с коронавирусом, за весь период пандемии скончались 1127 человек.Прививки от коронавируса сделали более 267 тысяч человек, почти 200 тысяч человек завершили полный курс вакцинации.

астраханская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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