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Свыше 16 тысяч заявлений подали для онлайн-голосования на выборах в Госдуму
Свыше 16 тысяч заявлений подали для онлайн-голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 02.08.2021
Свыше 16 тысяч заявлений подали для онлайн-голосования на выборах в Госдуму
На участие в дистанционном электронном голосовании уже подано свыше 16 152 заявлений избирателей, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T14:30
2021-08-02T15:02
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. На участие в дистанционном электронном голосовании уже подано свыше 16 152 заявлений избирателей, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.На заседании ЦИК в понедельник она напомнила, что подача документов на участие в дистанционном электронном голосовании началась в понедельник 2 августа."На сейчас уже подано 16 152 заявления. По Москве 11904, с портала Госуслуг 2065, с Mos.ru - 9842, в Севастополе пока 0, в Курской области 57, в Мурманской 125, в Нижегородской 143, в Ростовской 116, и в Ярославской области 91 заявление", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.По ее словам, на участие в "мобильном избирателе" также подано свыше 3600 заявлений."Лиха беда начало, это старт", - отметила Памфилова.Она напомнила, что в этом году дистанционное электронное голосование будет на выборах всех уровней.По решению Центризбиркома РФ, дистанционное электронное голосование в этом году пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. В Москве дистанционное электронное голосование пройдет на своей платформе.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК . Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://radiosputnik.ria.ru/20210722/pamfilova-1742443781.html
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия
14:30 02.08.2021 (обновлено: 15:02 02.08.2021)
 
Свыше 16 тысяч заявлений подали для онлайн-голосования на выборах в Госдуму

Председатель ЦИК Памфилова: 16 152 заявления подано на участие в онлайн-голосовании на выборах в ГД

© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. На участие в дистанционном электронном голосовании уже подано свыше 16 152 заявлений избирателей, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
На заседании ЦИК в понедельник она напомнила, что подача документов на участие в дистанционном электронном голосовании началась в понедельник 2 августа.
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"На сейчас уже подано 16 152 заявления. По Москве 11904, с портала Госуслуг 2065, с Mos.ru - 9842, в Севастополе пока 0, в Курской области 57, в Мурманской 125, в Нижегородской 143, в Ростовской 116, и в Ярославской области 91 заявление", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.
По ее словам, на участие в "мобильном избирателе" также подано свыше 3600 заявлений.
"Лиха беда начало, это старт", - отметила Памфилова.
Она напомнила, что в этом году дистанционное электронное голосование будет на выборах всех уровней.
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По решению Центризбиркома РФ, дистанционное электронное голосование в этом году пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. В Москве дистанционное электронное голосование пройдет на своей платформе.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК . Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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