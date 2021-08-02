https://ria.ru/20210802/vybory-1744005463.html

Свыше 16 тысяч заявлений подали для онлайн-голосования на выборах в Госдуму

Свыше 16 тысяч заявлений подали для онлайн-голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 02.08.2021

Свыше 16 тысяч заявлений подали для онлайн-голосования на выборах в Госдуму

На участие в дистанционном электронном голосовании уже подано свыше 16 152 заявлений избирателей, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T14:30

2021-08-02T14:30

2021-08-02T15:02

политика

госдума рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. На участие в дистанционном электронном голосовании уже подано свыше 16 152 заявлений избирателей, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.На заседании ЦИК в понедельник она напомнила, что подача документов на участие в дистанционном электронном голосовании началась в понедельник 2 августа."На сейчас уже подано 16 152 заявления. По Москве 11904, с портала Госуслуг 2065, с Mos.ru - 9842, в Севастополе пока 0, в Курской области 57, в Мурманской 125, в Нижегородской 143, в Ростовской 116, и в Ярославской области 91 заявление", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.По ее словам, на участие в "мобильном избирателе" также подано свыше 3600 заявлений."Лиха беда начало, это старт", - отметила Памфилова.Она напомнила, что в этом году дистанционное электронное голосование будет на выборах всех уровней.По решению Центризбиркома РФ, дистанционное электронное голосование в этом году пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. В Москве дистанционное электронное голосование пройдет на своей платформе.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК . Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://radiosputnik.ria.ru/20210722/pamfilova-1742443781.html

https://ria.ru/20210730/golosovanie-1743617846.html

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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия