https://ria.ru/20210802/vdv-1743912189.html

Стало известно, какое новое вооружение должно поступить в ВДВ

Стало известно, какое новое вооружение должно поступить в ВДВ - РИА Новости, 02.08.2021

Стало известно, какое новое вооружение должно поступить в ВДВ

Воздушно-десантные войска России в понедельник отмечают 91-ю годовщину со дня основания. РИА Новости рассказывает об основных новинках вооружения, которые... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T00:23

2021-08-02T00:23

2021-08-02T00:23

новое оружие россии

безопасность

воздушно-десантные войска россии

россия

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Воздушно-десантные войска России в понедельник отмечают 91-ю годовщину со дня основания. РИА Новости рассказывает об основных новинках вооружения, которые должны поступить в ВДВ в ближайшей перспективе.В Воздушно-десантные войска с 2022 года ожидается поступление уникальных легких плавающих танков "Спрут-СДМ1". "Спрут" имеет боевую массу всего 18 тонн, но вооружен 125-миллиметровым орудием 2А75, которое по огневой мощи соответствует орудию танка Т-90МС. "Спрут" способен плавать при волнении в 3 балла, что было подтверждено на испытаниях, также машина является авиадесантируемой.В настоящее время продолжаются государственные испытания танка, которые должны завершиться в начале следующего года. Этой осенью машину, в частности, планируется протестировать в условиях арктического холода.В этом году в части ВДВ начинаются серийные поставки новых бронемашин "Тайфун-ВДВ". Они вооружены уникальным дистанционно-управляемым модулем с 30-миллиметровой пушкой. По словам разработчиков, орудие "Тайфуна-ВДВ" способно поражать цели на дальностях, которые для оружия такого калибра ранее были недостижимы, причем стрельба может вестись в движении в любое время суток и в сложных погодных условиях. Машина также является аэродесантируемой.Для ВДВ разрабатываются модернизированные противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Д1". Они должны поступить в войска в ближайшие два года. "Корнет-Д1" размещается на шасси боевой машины десанта БМД-4М и вооружен двумя автоматизированными пусковыми установками, каждая из которых может вести огонь по отдельной цели.Новый "Корнет", кроме противотанковых ракет с тандемной куммулятивной боевой частью, имеет ракеты с термоборической частью, и, кроме наземных целей, способен поражать малоскоростные летательные аппараты, например, вертолеты.Еще одна новинка, которая разрабатывается в интересах ВДВ, - "летающая БМД", или транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ-ВН. Ожидается, что первые десять этих машин уже в этом году поступят в части армейской авиации, обеспечивающие ВДВ.Ми-8АМТШ-ВН создан на базе вертолетов серии Ми-8/17 с учетом опыта современных локальных конфликтов. Машина по сравнению с предшественниками получила усиленное вооружение и бронирование. Ми-8АМТШ-ВН оснащен новым прицельно-навигационным оборудованием и управляемыми ракетами "Атака".Также в ВДВ ожидают самоходные авиадесантируемые орудия "Лотос". Перспективное 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие уже прошло предъявительские испытания, сейчас проходит приемосдаточные испытания. У "Лотоса" увеличен боекомплект в два раза по сравнению с орудием прошлого поколения "Нона". Его дальность стрельбы составляет 13 километров. Самоходное орудие способно вести огонь как артиллерийскими снарядами, так и минами. Машина плавает.Еще одна новинка, которая должна усилить огневую мощь подразделений ВДВ, самоходные минометы "Дрок". Они должены заменить используемые сейчас в Воздушно-десантных войсках 80-мм минометы. Миномет создан на базе бронированного автомобиля "Тайфун". Дальность стрельбы миномета достигает шести километров.Для десантников создаются новые парашюты "Кадет-100". Их предварительные испытания завершатся в ближайшее время. По данным разработчиков, благодаря "Кадету-100" десантники смогут выполнять прыжки с полным табельным вооружением и снаряжением из летательных аппаратов на скорости 140-350 километров в час. Минимальная безопасная высота применения "Кадет-100" – 150 метров, максимальная полетная масса – 160 килограммов. "Кадет" позволяет развернуться в любую сторону на 360 градусов не более чем за 12 секунд и обладает повышенной стабильностью купола.

https://ria.ru/20210731/voyska-1743747374.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210728/fontan-1743340748.html

https://ria.ru/20210724/parashyuty-1742673290.html

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безопасность, воздушно-десантные войска россии, россия