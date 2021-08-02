https://ria.ru/20210802/vaktsinatsiya-1744077428.html

Карачаево-Черкесия ввела обязательную вакцинацию для отдельных работников

Карачаево-Черкесия ввела обязательную вакцинацию для отдельных работников - РИА Новости, 02.08.2021

Карачаево-Черкесия ввела обязательную вакцинацию для отдельных работников

Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции введена для сотрудников ряда сфер в Карачаево-Черкесии, в том числе для работников здравоохранения, туризма,... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T21:39

2021-08-02T21:39

2021-08-02T21:39

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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ПЯТИГОРСК, 2 авг - РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции введена для сотрудников ряда сфер в Карачаево-Черкесии, в том числе для работников здравоохранения, туризма, торговли и транспорта, следует из постановления управления Роспотребнадзора по региону."Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19 следующим категориям граждан, подлежащим вакцинации и не имеющим противопоказаний к иммунизации.... осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, образования, туризма, соцзащиты, торговли, общественного питания, салонов красоты, бытовых услуг, МФЦ, транспорта, такси, ЖКХ, театров, кино", - сказано в постановлении главного государственного санитарного врача по КЧР Сергея Бескакотова, которое опубликовано на сайте управления.Согласно постановлению руководителям организаций необходимо до 16 августа организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а до 7 сентября – вторым."Довести до сведения работников о том, что при вынесении данного постановления граждане, подлежащие вакцинации, вправе отказаться от прививок, но в этом случае они будут отстранены от выполняемых работ на период эпидемиологического неблагополучия", - говорится в документе.

https://ria.ru/20210802/sochi-1743999684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19