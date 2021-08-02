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Карачаево-Черкесия ввела обязательную вакцинацию для отдельных работников
Карачаево-Черкесия ввела обязательную вакцинацию для отдельных работников - РИА Новости, 02.08.2021
Карачаево-Черкесия ввела обязательную вакцинацию для отдельных работников
Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции введена для сотрудников ряда сфер в Карачаево-Черкесии, в том числе для работников здравоохранения, туризма,... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T21:39
2021-08-02T21:39
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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ПЯТИГОРСК, 2 авг - РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции введена для сотрудников ряда сфер в Карачаево-Черкесии, в том числе для работников здравоохранения, туризма, торговли и транспорта, следует из постановления управления Роспотребнадзора по региону."Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19 следующим категориям граждан, подлежащим вакцинации и не имеющим противопоказаний к иммунизации.... осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, образования, туризма, соцзащиты, торговли, общественного питания, салонов красоты, бытовых услуг, МФЦ, транспорта, такси, ЖКХ, театров, кино", - сказано в постановлении главного государственного санитарного врача по КЧР Сергея Бескакотова, которое опубликовано на сайте управления.Согласно постановлению руководителям организаций необходимо до 16 августа организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а до 7 сентября – вторым."Довести до сведения работников о том, что при вынесении данного постановления граждане, подлежащие вакцинации, вправе отказаться от прививок, но в этом случае они будут отстранены от выполняемых работ на период эпидемиологического неблагополучия", - говорится в документе.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19
21:39 02.08.2021
 
Карачаево-Черкесия ввела обязательную вакцинацию для отдельных работников

В Карачаево-Черкесии ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг и здравоохранения

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПункт вакцинации в ГУМе
Пункт вакцинации в ГУМе - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЯТИГОРСК, 2 авг - РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции введена для сотрудников ряда сфер в Карачаево-Черкесии, в том числе для работников здравоохранения, туризма, торговли и транспорта, следует из постановления управления Роспотребнадзора по региону.
"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19 следующим категориям граждан, подлежащим вакцинации и не имеющим противопоказаний к иммунизации.... осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, образования, туризма, соцзащиты, торговли, общественного питания, салонов красоты, бытовых услуг, МФЦ, транспорта, такси, ЖКХ, театров, кино", - сказано в постановлении главного государственного санитарного врача по КЧР Сергея Бескакотова, которое опубликовано на сайте управления.
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Согласно постановлению руководителям организаций необходимо до 16 августа организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а до 7 сентября – вторым.
"Довести до сведения работников о том, что при вынесении данного постановления граждане, подлежащие вакцинации, вправе отказаться от прививок, но в этом случае они будут отстранены от выполняемых работ на период эпидемиологического неблагополучия", - говорится в документе.
 
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