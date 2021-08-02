20:42 02.08.2021 (обновлено: 20:47 02.08.2021)
Тамбовщина вышла в лидеры в России по использованию поступившей вакцины
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт"
ТАМБОВ, 2 авг - РИА Новости. Тамбовская область занимает первое место в России по проценту использования поступивших в регион вакцин против коронавируса, сообщил в понедельник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации со ссылкой на данные Минздрава, озвученные на совещании у главы региона Александра Никитина.
Как сообщила на оперативном совещании начальник управления здравоохранения области Марина Лапочкина, на 1 августа в Тамбовской области получили первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции свыше 246 тысяч человек, или более 49% от подлежащего вакцинации населения.
"Полученная вакцина практически полностью использована. При этом среди вакцинированных более 40% – граждане пожилого возраста", - приводит пресс-служба слова Лапочкиной.
Она отметила, что вся полученная вакцина оперативно доводится до лечебных учреждений, чтобы люди могли сделать прививку как можно скорее.
"Сроки ожидания зависят от объема поставок из федерального центра. Поскольку наш регион использует вакцины сразу после их поступления, то Минздрав России увеличивает и объем их поставок", - сказала Лапочкина.
Губернатор области отметил качество организации прививочного процесса в регионе и вновь напомнил о необходимости постоянного информировании жителей области о наличии вакцин и безальтернативности вакцинации.
"Вакцинация против коронавируса - это, прежде всего, вопрос сохранения здоровья населения. С учетом объемов поставок вакцин иммунизация граждан должна быть проведена максимально быстро", - заявил Никитин.