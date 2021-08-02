https://ria.ru/20210802/vaktsinatsiya-1744073618.html

Тамбовщина вышла в лидеры в России по использованию поступившей вакцины

Тамбовщина вышла в лидеры в России по использованию поступившей вакцины - РИА Новости, 02.08.2021

Тамбовщина вышла в лидеры в России по использованию поступившей вакцины

Тамбовская область занимает первое место в России по проценту использования поступивших в регион вакцин против коронавируса, сообщил в понедельник РИА Новости... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T20:42

2021-08-02T20:42

2021-08-02T20:47

тамбовская область

тамбовская область

здоровье - общество

александр никитин

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ТАМБОВ, 2 авг - РИА Новости. Тамбовская область занимает первое место в России по проценту использования поступивших в регион вакцин против коронавируса, сообщил в понедельник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации со ссылкой на данные Минздрава, озвученные на совещании у главы региона Александра Никитина.Как сообщила на оперативном совещании начальник управления здравоохранения области Марина Лапочкина, на 1 августа в Тамбовской области получили первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции свыше 246 тысяч человек, или более 49% от подлежащего вакцинации населения.Она отметила, что вся полученная вакцина оперативно доводится до лечебных учреждений, чтобы люди могли сделать прививку как можно скорее.Губернатор области отметил качество организации прививочного процесса в регионе и вновь напомнил о необходимости постоянного информировании жителей области о наличии вакцин и безальтернативности вакцинации.

https://ria.ru/20210618/selkhozstartapy-1737634482.html

тамбовская область

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тамбовская область, здоровье - общество, александр никитин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии