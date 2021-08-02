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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20210802/vaktsinatsiya-1743964167.html
В КЧР от коронавируса привились 40% взрослого населения
В КЧР от коронавируса привились 40% взрослого населения - РИА Новости, 02.08.2021
В КЧР от коронавируса привились 40% взрослого населения
В Карачаево-Черкесии от коронавируса привились 40% взрослого населения, сообщил на своей странице в Инстаграм глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T11:53
2021-08-02T11:53
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
коронавирус в россии
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ЧЕРКЕССК, 2 авг – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии от коронавируса привились 40% взрослого населения, сообщил на своей странице в Инстаграм глава республики Рашид Темрезов.Первый компонент вакцины получили 86,6 тысячи жителей КЧР, 68,9 тысячи привились полностью. Вакцинации в Карачаево-Черкесии подлежат 216 тысяч взрослого населения. На сегодняшний день в регионе доступны все четыре зарегистрированные отечественные вакцины."Приятно отметить, что около трети от общей численности вакцинированных в КЧР - люди в возрасте старше 60 лет. Ежедневно в республике вакцинируются порядка 800 человек", - написал Темрезов.Глава КЧР рассказал подписчикам, что провел два этапа вакцинации. Он отметил также, что "считает вакцинацию единственно верным способом уберечься от COVID-19 и тяжелого протекания болезни".
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рашид темрезов, коронавирус в россии
11:53 02.08.2021
 

В КЧР от коронавируса привились 40% взрослого населения

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ЧЕРКЕССК, 2 авг – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии от коронавируса привились 40% взрослого населения, сообщил на своей странице в Инстаграм глава республики Рашид Темрезов.
Первый компонент вакцины получили 86,6 тысячи жителей КЧР, 68,9 тысячи привились полностью. Вакцинации в Карачаево-Черкесии подлежат 216 тысяч взрослого населения. На сегодняшний день в регионе доступны все четыре зарегистрированные отечественные вакцины.
Темрезов: в 2021 году в КЧР благоустроят 11 общественных зон и 51 двор - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 11:54Карачаево-Черкесская Республика
Темрезов: в 2021 году в КЧР благоустроят 11 общественных зон и 51 двор
"Приятно отметить, что около трети от общей численности вакцинированных в КЧР - люди в возрасте старше 60 лет. Ежедневно в республике вакцинируются порядка 800 человек", - написал Темрезов.
Глава КЧР рассказал подписчикам, что провел два этапа вакцинации. Он отметил также, что "считает вакцинацию единственно верным способом уберечься от COVID-19 и тяжелого протекания болезни".
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовКоронавирус в России
 
 
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