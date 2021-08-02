https://ria.ru/20210802/vaktsinatsiya-1743964167.html
В КЧР от коронавируса привились 40% взрослого населения
В КЧР от коронавируса привились 40% взрослого населения - РИА Новости, 02.08.2021
В КЧР от коронавируса привились 40% взрослого населения
В Карачаево-Черкесии от коронавируса привились 40% взрослого населения, сообщил на своей странице в Инстаграм глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T11:53
2021-08-02T11:53
2021-08-02T11:53
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
коронавирус в россии
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ЧЕРКЕССК, 2 авг – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии от коронавируса привились 40% взрослого населения, сообщил на своей странице в Инстаграм глава республики Рашид Темрезов.Первый компонент вакцины получили 86,6 тысячи жителей КЧР, 68,9 тысячи привились полностью. Вакцинации в Карачаево-Черкесии подлежат 216 тысяч взрослого населения. На сегодняшний день в регионе доступны все четыре зарегистрированные отечественные вакцины."Приятно отметить, что около трети от общей численности вакцинированных в КЧР - люди в возрасте старше 60 лет. Ежедневно в республике вакцинируются порядка 800 человек", - написал Темрезов.Глава КЧР рассказал подписчикам, что провел два этапа вакцинации. Он отметил также, что "считает вакцинацию единственно верным способом уберечься от COVID-19 и тяжелого протекания болезни".
https://ria.ru/20210722/blagoustroystvo-1742346298.html
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рашид темрезов, коронавирус в россии
ЧЕРКЕССК, 2 авг – РИА Новости
. В Карачаево-Черкесии от коронавируса привились 40% взрослого населения, сообщил на своей странице в Инстаграм глава республики Рашид Темрезов
.
Первый компонент вакцины получили 86,6 тысячи жителей КЧР, 68,9 тысячи привились полностью. Вакцинации в Карачаево-Черкесии подлежат 216 тысяч взрослого населения. На сегодняшний день в регионе доступны все четыре зарегистрированные отечественные вакцины.
"Приятно отметить, что около трети от общей численности вакцинированных в КЧР - люди в возрасте старше 60 лет. Ежедневно в республике вакцинируются порядка 800 человек", - написал Темрезов.
Глава КЧР рассказал подписчикам, что провел два этапа вакцинации. Он отметил также, что "считает вакцинацию единственно верным способом уберечься от COVID-19 и тяжелого протекания болезни".