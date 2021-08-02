https://ria.ru/20210802/vaktsinatsiya-1743964167.html

В КЧР от коронавируса привились 40% взрослого населения

В КЧР от коронавируса привились 40% взрослого населения - РИА Новости, 02.08.2021

В КЧР от коронавируса привились 40% взрослого населения

В Карачаево-Черкесии от коронавируса привились 40% взрослого населения, сообщил на своей странице в Инстаграм глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T11:53

2021-08-02T11:53

2021-08-02T11:53

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

коронавирус в россии

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ЧЕРКЕССК, 2 авг – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии от коронавируса привились 40% взрослого населения, сообщил на своей странице в Инстаграм глава республики Рашид Темрезов.Первый компонент вакцины получили 86,6 тысячи жителей КЧР, 68,9 тысячи привились полностью. Вакцинации в Карачаево-Черкесии подлежат 216 тысяч взрослого населения. На сегодняшний день в регионе доступны все четыре зарегистрированные отечественные вакцины."Приятно отметить, что около трети от общей численности вакцинированных в КЧР - люди в возрасте старше 60 лет. Ежедневно в республике вакцинируются порядка 800 человек", - написал Темрезов.Глава КЧР рассказал подписчикам, что провел два этапа вакцинации. Он отметил также, что "считает вакцинацию единственно верным способом уберечься от COVID-19 и тяжелого протекания болезни".

https://ria.ru/20210722/blagoustroystvo-1742346298.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рашид темрезов, коронавирус в россии