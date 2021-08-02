https://ria.ru/20210802/vaktsina-1743933198.html
В Приморье поступила первая партия "Спутника Лайт"
В Приморье поступила первая партия "Спутника Лайт" - РИА Новости, 02.08.2021
В Приморье поступила первая партия "Спутника Лайт"
Более пяти тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" от COVID-19 поступили в Приморье, ее получит 41 медучреждение края, сообщает правительство региона. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T09:16
2021-08-02T09:16
2021-08-02T09:17
распространение коронавируса
общество
приморский край
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник лайт"
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ВЛАДИВОСТОК, 2 авг - РИА Новости. Более пяти тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" от COVID-19 поступили в Приморье, ее получит 41 медучреждение края, сообщает правительство региона."Отечественная вакцина против COVID-19 "Спутник Лайт" поступила в Приморье, 5088 доз распределят <...> в 41 медицинскую организацию региона", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что в настоящее время иммунизация населения в Приморье ведется двухкомпонентными препаратами "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".По словам заместителя председателя правительства - министра здравоохранения Приморья Анастасии Худченко, которые приводятся в сообщении, однократная вакцинация препаратом "Спутник Лайт" рекомендована через шесть месяцев после выздоровления от COVID-19, а также вахтовикам, которые отправляются к месту работы, и не привитым ранее приморцам перед отправкой в командировку или на отдых. "Остальные категории граждан подлежат первичной вакцинации "Лайтом" с учетом ее наличия в медицинской организации", - сказала глава краевого минздрава.По информации властей, с начала массовой вакцинации в край поступили 405 638 доз отечественных вакцин. Первый компонент вакцины получили 328 100 человек, завершили иммунизацию 255 165 жителей края.По данным оперативного штаба, в Приморье с начала пандемии зарегистрировано 55 078 случаев заражения коронавирусом (за минувшие сутки - 257), выздоровели 48 576 человек (198 за сутки), умерли 930 (за минувшие сутки - 6 человек).
https://ria.ru/20210731/vaaktsiny-1743718009.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, приморский край, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт"
09:16 02.08.2021 (обновлено: 09:17 02.08.2021)
В Приморье поступила первая партия "Спутника Лайт"
В Приморье поступила первая партия "Спутника Лайт" из более пяти тысяч доз
ВЛАДИВОСТОК, 2 авг - РИА Новости.
Более пяти тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" от COVID-19 поступили в Приморье
, ее получит 41 медучреждение края, сообщает правительство региона.
"Отечественная вакцина против COVID-19 "Спутник Лайт" поступила в Приморье, 5088 доз распределят <...> в 41 медицинскую организацию региона", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что в настоящее время иммунизация населения в Приморье ведется двухкомпонентными препаратами "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
По словам заместителя председателя правительства - министра здравоохранения Приморья Анастасии Худченко, которые приводятся в сообщении, однократная вакцинация препаратом "Спутник Лайт" рекомендована через шесть месяцев после выздоровления от COVID-19, а также вахтовикам, которые отправляются к месту работы, и не привитым ранее приморцам перед отправкой в командировку или на отдых. "Остальные категории граждан подлежат первичной вакцинации "Лайтом" с учетом ее наличия в медицинской организации", - сказала глава краевого минздрава.
По информации властей, с начала массовой вакцинации в край поступили 405 638 доз отечественных вакцин. Первый компонент вакцины получили 328 100 человек, завершили иммунизацию 255 165 жителей края.
По данным оперативного штаба, в Приморье с начала пандемии зарегистрировано 55 078 случаев заражения коронавирусом (за минувшие сутки - 257), выздоровели 48 576 человек (198 за сутки), умерли 930 (за минувшие сутки - 6 человек).