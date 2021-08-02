Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210802/vaktsina-1743933198.html
В Приморье поступила первая партия "Спутника Лайт"
В Приморье поступила первая партия "Спутника Лайт" - РИА Новости, 02.08.2021
В Приморье поступила первая партия "Спутника Лайт"
Более пяти тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" от COVID-19 поступили в Приморье, ее получит 41 медучреждение края, сообщает правительство региона. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T09:16
2021-08-02T09:17
распространение коронавируса
общество
приморский край
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник лайт"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740421008_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14e8784e2714c70bd7dd70ee80c9c31d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 авг - РИА Новости. Более пяти тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" от COVID-19 поступили в Приморье, ее получит 41 медучреждение края, сообщает правительство региона."Отечественная вакцина против COVID-19 "Спутник Лайт" поступила в Приморье, 5088 доз распределят &lt;...&gt; в 41 медицинскую организацию региона", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что в настоящее время иммунизация населения в Приморье ведется двухкомпонентными препаратами "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".По словам заместителя председателя правительства - министра здравоохранения Приморья Анастасии Худченко, которые приводятся в сообщении, однократная вакцинация препаратом "Спутник Лайт" рекомендована через шесть месяцев после выздоровления от COVID-19, а также вахтовикам, которые отправляются к месту работы, и не привитым ранее приморцам перед отправкой в командировку или на отдых. "Остальные категории граждан подлежат первичной вакцинации "Лайтом" с учетом ее наличия в медицинской организации", - сказала глава краевого минздрава.По информации властей, с начала массовой вакцинации в край поступили 405 638 доз отечественных вакцин. Первый компонент вакцины получили 328 100 человек, завершили иммунизацию 255 165 жителей края.По данным оперативного штаба, в Приморье с начала пандемии зарегистрировано 55 078 случаев заражения коронавирусом (за минувшие сутки - 257), выздоровели 48 576 человек (198 за сутки), умерли 930 (за минувшие сутки - 6 человек).
https://ria.ru/20210731/vaaktsiny-1743718009.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740421008_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_50ecacdc2e4c4f4c42aa034a169276f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, приморский край, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт"
09:16 02.08.2021 (обновлено: 09:17 02.08.2021)
 
В Приморье поступила первая партия "Спутника Лайт"

В Приморье поступила первая партия "Спутника Лайт" из более пяти тысяч доз

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт"
Российский препарат от коронавирусной инфекции Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 авг - РИА Новости. Более пяти тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" от COVID-19 поступили в Приморье, ее получит 41 медучреждение края, сообщает правительство региона.
"Отечественная вакцина против COVID-19 "Спутник Лайт" поступила в Приморье, 5088 доз распределят <...> в 41 медицинскую организацию региона", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что в настоящее время иммунизация населения в Приморье ведется двухкомпонентными препаратами "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
По словам заместителя председателя правительства - министра здравоохранения Приморья Анастасии Худченко, которые приводятся в сообщении, однократная вакцинация препаратом "Спутник Лайт" рекомендована через шесть месяцев после выздоровления от COVID-19, а также вахтовикам, которые отправляются к месту работы, и не привитым ранее приморцам перед отправкой в командировку или на отдых. "Остальные категории граждан подлежат первичной вакцинации "Лайтом" с учетом ее наличия в медицинской организации", - сказала глава краевого минздрава.
По информации властей, с начала массовой вакцинации в край поступили 405 638 доз отечественных вакцин. Первый компонент вакцины получили 328 100 человек, завершили иммунизацию 255 165 жителей края.
По данным оперативного штаба, в Приморье с начала пандемии зарегистрировано 55 078 случаев заражения коронавирусом (за минувшие сутки - 257), выздоровели 48 576 человек (198 за сутки), умерли 930 (за минувшие сутки - 6 человек).
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
31 июля, 01:38Распространение коронавируса
Ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами
 
Распространение коронавирусаОбществоПриморский крайВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник Лайт"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:48Умер заслуженный артист России Анатолий Рудаков
15:40Президент Армении назначил нового вице-премьера
15:38PGNiG хочет участвовать в сертификации оператора "Северного потока — 2"
15:37ЦИК зарегистрировал федеральные списки трех партий на выборы в Госдуму
15:32На подстанции во Владивостоке произошел взрыв
15:31Белорусский союз журналистов заморозил участие в МФЖ
15:28Экс-чиновник частично признал вину по делу с ущербом в миллиард рублей
15:27Появилось видео задержания украинца, осужденного за контрабанду деталей ЗРК
15:27Парк Горького напомнил о запрете на купание в фонтанах
15:26Экс-первый замминистра обороны Армении Карапетян возглавил ведомство
15:23Генпрокуратура внесла представление врио руководителя ФСС
15:17ЦИК зарегистрировал список партии "Зеленая альтернатива" на выборы в ГД
15:16Памфилова призвала партии активнее привлекать наблюдателей на выборы
15:14В СПЧ попросили Нарышкина представить данные о связи Insider* с Bellingcat
15:09ЦИК зарегистрировал федеральный список "Партии Роста" на выборы в Госдуму
15:05Кулеба пригрозил России "камнями с неба"
15:05В аэропорту Калининграда образовалась очередь на вход
15:03Туристы в Сочи начали проходить вакцинацию по новым правилам
15:01Названы продукты, продлевающие жизнь
14:58Аэропорт Симферополя в июле побил рекорд по числу пассажиров
Лента новостейМолния