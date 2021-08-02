https://ria.ru/20210802/vaktsina-1743933198.html

В Приморье поступила первая партия "Спутника Лайт"

В Приморье поступила первая партия "Спутника Лайт" - РИА Новости, 02.08.2021

В Приморье поступила первая партия "Спутника Лайт"

Более пяти тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" от COVID-19 поступили в Приморье, ее получит 41 медучреждение края, сообщает правительство региона. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T09:16

2021-08-02T09:16

2021-08-02T09:17

распространение коронавируса

общество

приморский край

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник лайт"

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ВЛАДИВОСТОК, 2 авг - РИА Новости. Более пяти тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" от COVID-19 поступили в Приморье, ее получит 41 медучреждение края, сообщает правительство региона."Отечественная вакцина против COVID-19 "Спутник Лайт" поступила в Приморье, 5088 доз распределят <...> в 41 медицинскую организацию региона", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что в настоящее время иммунизация населения в Приморье ведется двухкомпонентными препаратами "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".По словам заместителя председателя правительства - министра здравоохранения Приморья Анастасии Худченко, которые приводятся в сообщении, однократная вакцинация препаратом "Спутник Лайт" рекомендована через шесть месяцев после выздоровления от COVID-19, а также вахтовикам, которые отправляются к месту работы, и не привитым ранее приморцам перед отправкой в командировку или на отдых. "Остальные категории граждан подлежат первичной вакцинации "Лайтом" с учетом ее наличия в медицинской организации", - сказала глава краевого минздрава.По информации властей, с начала массовой вакцинации в край поступили 405 638 доз отечественных вакцин. Первый компонент вакцины получили 328 100 человек, завершили иммунизацию 255 165 жителей края.По данным оперативного штаба, в Приморье с начала пандемии зарегистрировано 55 078 случаев заражения коронавирусом (за минувшие сутки - 257), выздоровели 48 576 человек (198 за сутки), умерли 930 (за минувшие сутки - 6 человек).

https://ria.ru/20210731/vaaktsiny-1743718009.html

приморский край

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общество, приморский край, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт"