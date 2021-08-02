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В Турции перевернулся автобус с российскими туристами
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами - РИА Новости, 02.08.2021
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами
Трое россиян погибли в ДТП с автобусом в Турции, сообщили в Министерстве здравоохранения. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T19:21
2021-08-02T19:21
2021-08-02T22:04
туризм
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турция
дтп с российскими туристами в турции
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АНКАРА, 2 авг — РИА Новости. Трое россиян погибли в ДТП с автобусом в Турции, сообщили в Министерстве здравоохранения.Как уточнили в генконсульстве России в Анталье, еще пятеро российских граждан получили тяжелые ранения, двое из них в реанимационном отделении.Инцидент произошел в районе Манавгата около 18:00. Автобус следовал из поселка Конаклы в аэропорт Антальи, в нем находились 22 российских туриста, в том числе девять детей. По предварительным данным дорожной полиции, водитель не справился с управлением, автобус выскочил на встречную полосу и перевернулся.Как пишет Milliyet, всего пострадали 16 человек, их отправили в близлежащие больницы. Водитель находится без сознания в тяжелом состоянии.Для родственников пострадавших открыта горячая линия по номеру +905383933451. Компенсации выплачивает страховая компания "РЕСО-Гарантия".
https://radiosputnik.ria.ru/20210718/chp-1741760560.html
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Кадры с места аварии автобуса с российскими туристами в Турции
Четыре россиянина погибли в ДТП с автобусом в Турции, сообщила РИА Новости компания "Интурист".
Как уточнили в генконсульстве России в Анталье, еще пятеро российских граждан получили тяжелые ранения, двое из них в реанимационном отделении.
2021-08-02T19:21
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РИА Новости
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анталья (провинция), в мире, турция, дтп с российскими туристами в турции
19:21 02.08.2021 (обновлено: 22:04 02.08.2021)
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами
В турецкой Анталье перевернулся автобус с российскими туристами