https://ria.ru/20210802/turtsiya-1744062927.html

В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

В Турции перевернулся автобус с российскими туристами - РИА Новости, 02.08.2021

В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

Трое россиян погибли в ДТП с автобусом в Турции, сообщили в Министерстве здравоохранения. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T19:21

2021-08-02T19:21

2021-08-02T22:04

туризм

анталья (провинция)

в мире

турция

дтп с российскими туристами в турции

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АНКАРА, 2 авг — РИА Новости. Трое россиян погибли в ДТП с автобусом в Турции, сообщили в Министерстве здравоохранения.Как уточнили в генконсульстве России в Анталье, еще пятеро российских граждан получили тяжелые ранения, двое из них в реанимационном отделении.Инцидент произошел в районе Манавгата около 18:00. Автобус следовал из поселка Конаклы в аэропорт Антальи, в нем находились 22 российских туриста, в том числе девять детей. По предварительным данным дорожной полиции, водитель не справился с управлением, автобус выскочил на встречную полосу и перевернулся.Как пишет Milliyet, всего пострадали 16 человек, их отправили в близлежащие больницы. Водитель находится без сознания в тяжелом состоянии.Для родственников пострадавших открыта горячая линия по номеру +905383933451. Компенсации выплачивает страховая компания "РЕСО-Гарантия".

https://radiosputnik.ria.ru/20210718/chp-1741760560.html

анталья (провинция)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места аварии автобуса с российскими туристами в Турции Четыре россиянина погибли в ДТП с автобусом в Турции, сообщила РИА Новости компания "Интурист". Как уточнили в генконсульстве России в Анталье, еще пятеро российских граждан получили тяжелые ранения, двое из них в реанимационном отделении. 2021-08-02T19:21 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анталья (провинция), в мире, турция, дтп с российскими туристами в турции