https://ria.ru/20210802/turtsiya-1743966345.html

Эксперты рассказали, как пожары в Турции повлияли на спрос туристов

Эксперты рассказали, как пожары в Турции повлияли на спрос туристов - РИА Новости, 02.08.2021

Эксперты рассказали, как пожары в Турции повлияли на спрос туристов

Несмотря на пожары в Турции, спрос на авиабилеты по популярным направлениям в эту страну остается стабильным, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T12:31

2021-08-02T12:31

2021-08-02T12:31

туризм

стамбул

турция

новости - туризм

анталья (провинция)

бодрум

туризм

лесные пожары в турции

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Несмотря на пожары в Турции, спрос на авиабилеты по популярным направлениям в эту страну остается стабильным, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, что за последние семь дней перелеты из Москвы в Анталью и Стамбул входят в число десяти самых востребованных маршрутов. Интерес к путешествиям в Турцию устойчивый: с 26 июля по 1 августа билеты туда искали всего на два процента реже, чем неделей ранее.Средний чек на дорогу в Анталью за последние семь дней июля вырос на шесть процентов, составив 23,9 тысячи рублей. При этом перелет в Бодрум за этот период подешевел на 15 процентов, до 24 тысяч рублей.Стоимость путешествия в Стамбул выросла на десять процентов (до 21,7 тысяч рублей), вернувшись к показателю начала июля.

https://ria.ru/20210802/vengriya-1743652247.html

стамбул

турция

анталья (провинция)

бодрум

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2021

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