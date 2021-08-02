https://ria.ru/20210802/turtsiya-1743966345.html
Эксперты рассказали, как пожары в Турции повлияли на спрос туристов
Эксперты рассказали, как пожары в Турции повлияли на спрос туристов - РИА Новости, 02.08.2021
Эксперты рассказали, как пожары в Турции повлияли на спрос туристов
Несмотря на пожары в Турции, спрос на авиабилеты по популярным направлениям в эту страну остается стабильным, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T12:31
2021-08-02T12:31
2021-08-02T12:31
туризм
стамбул
турция
новости - туризм
анталья (провинция)
бодрум
туризм
лесные пожары в турции
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Несмотря на пожары в Турции, спрос на авиабилеты по популярным направлениям в эту страну остается стабильным, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, что за последние семь дней перелеты из Москвы в Анталью и Стамбул входят в число десяти самых востребованных маршрутов. Интерес к путешествиям в Турцию устойчивый: с 26 июля по 1 августа билеты туда искали всего на два процента реже, чем неделей ранее.Средний чек на дорогу в Анталью за последние семь дней июля вырос на шесть процентов, составив 23,9 тысячи рублей. При этом перелет в Бодрум за этот период подешевел на 15 процентов, до 24 тысяч рублей.Стоимость путешествия в Стамбул выросла на десять процентов (до 21,7 тысяч рублей), вернувшись к показателю начала июля.
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стамбул, турция, новости - туризм, анталья (провинция), бодрум, туризм, лесные пожары в турции, авиабилеты, туристы, туту.ру, отдых на море, где отдохнуть
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Несмотря на пожары в Турции, спрос на авиабилеты по популярным направлениям в эту страну остается стабильным, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, что за последние семь дней перелеты из Москвы в Анталью и Стамбул входят в число десяти самых востребованных маршрутов. Интерес к путешествиям в Турцию устойчивый: с 26 июля по 1 августа билеты туда искали всего на два процента реже, чем неделей ранее.
Средний чек на дорогу в Анталью за последние семь дней июля вырос на шесть процентов, составив 23,9 тысячи рублей. При этом перелет в Бодрум за этот период подешевел на 15 процентов, до 24 тысяч рублей.
Стоимость путешествия в Стамбул выросла на десять процентов (до 21,7 тысяч рублей), вернувшись к показателю начала июля.