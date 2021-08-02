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https://ria.ru/20210802/turizm-1744023431.html
По следам революции. За что Китай полюбил красный туризм
По следам революции. За что Китай полюбил красный туризм - РИА Новости, 02.08.2021
По следам революции. За что Китай полюбил красный туризм
"Красные маршруты" в последние годы стали самыми популярными у китайских туристов. Для граждан КНР — это не только повод ближе познакомиться с революционной... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T16:13
2021-08-02T18:08
россия-китай: главное
китай
туризм
си цзиньпин
владимир ленин (владимир ульянов)
мао цзэдун
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МОСКВА, 2 авг — Проект "Россия — Китай: главное". "Красные маршруты" в последние годы стали самыми популярными у китайских туристов. Для граждан КНР — это не только повод ближе познакомиться с революционной историей страны, но и возможность стимулировать экономику, которая попала под удар коронакризиса. Места славы первых коммунистов стали особо популярны в преддверии празднования столетия Компартии Китая. Однако "красный туризм" — не только китайский, но и российский тренд. В Москве, Санкт-Петербурге, Ульяновске и на Дальнем Востоке с каждым годом появляется все больше гостей из Китая. И это не только создает стимул для развития отрасли, но и удобную платформу для двусторонних отношений между государствами. В чем секрет популярности "красного туризма" — в материале проекта "Россия — Китай: главное".Пандемия не помехаПока в октябре 2020 года европейцы и американцы готовились к очередной волне пандемии коронавируса, жители Китая вовсю разъезжали по стране. Первая неделя этого месяца в КНР традиционно считается золотой порой туризма. На эти дни пришлось два больших праздника — День образования республики 1 октября совпал с традиционным празднованием Середины осени.Обычно в эти дни туристические объекты по всей стране забиты до отказа, будь то музей или горные тропы. И пандемийный год не стал исключением. В первые дни октября в путь отправились 425 миллионов китайцев. Большинство из них совмещали приятное с полезным: отдыхали и вспоминали историю Коммунистической партии Китая в преддверии ее столетия.Так называемый красный туризм — одно из самых популярных направлений в Китае в последние два десятилетия. В Министерстве культуры и туризма подсчитали, что с 2004 по 2019 год число поездок по "красным маршрутам" увеличилось с 140 миллионов до 1,41 миллиарда.К середине 2021 года по всей стране открылось около 200 пунктов "красного туризма". По данным одного из крупнейших в стране агрегаторов турагентств Trip.com, за это время количество бронирований "красных туров" увеличилось на 208 процентов год к году, к тому же это на 35 процентов больше, чем в 2019 году. При этом "красные туристы" вложили в экономику около миллиарда юаней. А к 2023 году индустрия будет оцениваться в 153 миллиарда долларов, указали в консалтинговом агентстве Qianzhan Research Institute.Развитие "красного туризма" — национальный приоритет, закрепленный в новом пятилетнем плане. Власти намерены с его помощью воспитывать в гражданах патриотизм, поддерживать революционные традиции, и без поддержки предприятий, стимулирования потребления и экономического развития не обойдется.Революционный туризмНакануне столетия Компартии Китая, которое отмечалось 1 июля, председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал важность изучения истории партии. В специальной статье, написанной к большому юбилею, он писал, что изучение истории партии, включая ее достижения, нелегкий путь, исторический опыт и традиции, поможет лучше понять возможности и сильные стороны социализма с китайской спецификой.Одно из самых популярных мест для желающих погрузиться в историю партии — революционная база в Яньане, в провинции Шаньси.Большой бизнес тоже приобщается к продвижению "красного туризма". Недавно конгломерат Dalian Wanda Group открыл в Яньане тематический парк, где по улицам ходят солдаты в форме Красной армии, ставшей затем Народно-освободительной армией Китая. Актеры показывают туристам сцены тяжелых будней первопроходцев коммунизма в Китае, трудности, с которыми им пришлось столкнуться во время японской агрессии и гражданской войны против Гоминьдана. Масштабное шоу заканчивается тем, что на зрителей с неба спускается огромный флаг Китайской Народной Республики, и каждый может дотянуться до него рукой."Красные маршруты" есть на любой вкус и кошелек. Из города Жуйцзинь провинции Цзянси начался легендарный Великий поход, а в Сибайпо провинции Хэбэй находилась штаб-квартира КПК в последние годы гражданской войны. Другие популярные объекты находятся в Шанхае. Там на месте, где в 1921 году прошел первый нелегальный съезд Компартии, основан музей. В горах Цзинганшань, известных как "колыбель китайской революции", можно посетить дом, в котором жил великий кормчий Мао Цзэдун.Посетители этих мест — далеко не только увлеченные историей студенты и представители старшего поколения, многие из которых застали Мао Цзэдуна. В очередях на вход и молодежь в модной одежде, и школьники с разноцветными рюкзаками. По данным Trip.com, "красные туристы" год от года молодеют. Число родившихся после 1990-го среди них увеличилось на 40 процентов в первой половине 2021 года по сравнению с 2019-м. Всего среди посетителей сайтов по бронированию "красных туров" 89 процентов — люди до 40 лет.Российское прошлоеПандемия, однако, ударила по выездному туризму. До нее на улицах крупных российских городов было полно гостей из Китая: в 2006 году Москва и Пекин подписали межправсоглашение о групповых поездках без виз. К тому же в 2014 году падение курса рубля сделало поездки по России для жителей Поднебесной куда дешевле. Более того, ради них в России тоже стали развивать "красный туризм", ведь в Китай коммунизм пришел именно из СССР.Первые маршруты появились в 2013 году на родине вождя мирового пролетариата Владимира Ленина — в Ульяновске. Идея оказалась настолько успешной, что в 2014-м "красный туризм" включили в Стратегию развития туризма в России до 2020 года. Вскоре "красный маршрут" охватил памятные места Москвы и Санкт-Петербурга — родины двух русских революций, а также Казани. За время тура туристы успевают посмотреть сталинские высотки, Мавзолей Ленина, его дом-музей, школу и Казанский университет, где он учился.Перспективные направления есть и на другом конце страны. Ежегодно во Владивосток и Хабаровск приезжают тысячи туристов из Китая.
https://ria.ru/20210730/sotrudnichestvo-1743572898.html
https://ria.ru/20210726/tsyuanchzhou-1742875909.html
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китай, туризм, си цзиньпин, владимир ленин (владимир ульянов), мао цзэдун
16:13 02.08.2021 (обновлено: 18:08 02.08.2021)
 

По следам революции. За что Китай полюбил красный туризм

© AFP 2021 / Hector RetamalЛюди рядом с памятником серпа и молота в Нанниване, в 60 км от Яньань, штаб-квартиры Коммунистической партии Китая
Люди рядом с памятником серпа и молота в Нанниване, в 60 км от Яньань, штаб-квартиры Коммунистической партии Китая - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© AFP 2021 / Hector Retamal
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МОСКВА, 2 авг — Проект "Россия — Китай: главное". "Красные маршруты" в последние годы стали самыми популярными у китайских туристов. Для граждан КНР — это не только повод ближе познакомиться с революционной историей страны, но и возможность стимулировать экономику, которая попала под удар коронакризиса. Места славы первых коммунистов стали особо популярны в преддверии празднования столетия Компартии Китая. Однако "красный туризм" — не только китайский, но и российский тренд. В Москве, Санкт-Петербурге, Ульяновске и на Дальнем Востоке с каждым годом появляется все больше гостей из Китая. И это не только создает стимул для развития отрасли, но и удобную платформу для двусторонних отношений между государствами. В чем секрет популярности "красного туризма" — в материале проекта "Россия — Китай: главное".

Пандемия не помеха

Пока в октябре 2020 года европейцы и американцы готовились к очередной волне пандемии коронавируса, жители Китая вовсю разъезжали по стране. Первая неделя этого месяца в КНР традиционно считается золотой порой туризма. На эти дни пришлось два больших праздника — День образования республики 1 октября совпал с традиционным празднованием Середины осени.
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Обычно в эти дни туристические объекты по всей стране забиты до отказа, будь то музей или горные тропы. И пандемийный год не стал исключением. В первые дни октября в путь отправились 425 миллионов китайцев. Большинство из них совмещали приятное с полезным: отдыхали и вспоминали историю Коммунистической партии Китая в преддверии ее столетия.
Так называемый красный туризм — одно из самых популярных направлений в Китае в последние два десятилетия. В Министерстве культуры и туризма подсчитали, что с 2004 по 2019 год число поездок по "красным маршрутам" увеличилось с 140 миллионов до 1,41 миллиарда.
© AP Photo / Ng Han GuanДевушки на фоне плаката Коммунистической партии Китая во время пленума ЦК КПК в Пекине, КНР, 29 октября 2020 года
Девушки на фоне плаката Коммунистической партии Китая - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
Девушки на фоне плаката Коммунистической партии Китая во время пленума ЦК КПК в Пекине, КНР, 29 октября 2020 года
К середине 2021 года по всей стране открылось около 200 пунктов "красного туризма". По данным одного из крупнейших в стране агрегаторов турагентств Trip.com, за это время количество бронирований "красных туров" увеличилось на 208 процентов год к году, к тому же это на 35 процентов больше, чем в 2019 году. При этом "красные туристы" вложили в экономику около миллиарда юаней. А к 2023 году индустрия будет оцениваться в 153 миллиарда долларов, указали в консалтинговом агентстве Qianzhan Research Institute.
Развитие "красного туризма" — национальный приоритет, закрепленный в новом пятилетнем плане. Власти намерены с его помощью воспитывать в гражданах патриотизм, поддерживать революционные традиции, и без поддержки предприятий, стимулирования потребления и экономического развития не обойдется.
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Революционный туризм

Накануне столетия Компартии Китая, которое отмечалось 1 июля, председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал важность изучения истории партии. В специальной статье, написанной к большому юбилею, он писал, что изучение истории партии, включая ее достижения, нелегкий путь, исторический опыт и традиции, поможет лучше понять возможности и сильные стороны социализма с китайской спецификой.
Одно из самых популярных мест для желающих погрузиться в историю партии — революционная база в Яньане, в провинции Шаньси.
Большой бизнес тоже приобщается к продвижению "красного туризма". Недавно конгломерат Dalian Wanda Group открыл в Яньане тематический парк, где по улицам ходят солдаты в форме Красной армии, ставшей затем Народно-освободительной армией Китая. Актеры показывают туристам сцены тяжелых будней первопроходцев коммунизма в Китае, трудности, с которыми им пришлось столкнуться во время японской агрессии и гражданской войны против Гоминьдана. Масштабное шоу заканчивается тем, что на зрителей с неба спускается огромный флаг Китайской Народной Республики, и каждый может дотянуться до него рукой.
"Красные маршруты" есть на любой вкус и кошелек. Из города Жуйцзинь провинции Цзянси начался легендарный Великий поход, а в Сибайпо провинции Хэбэй находилась штаб-квартира КПК в последние годы гражданской войны. Другие популярные объекты находятся в Шанхае. Там на месте, где в 1921 году прошел первый нелегальный съезд Компартии, основан музей. В горах Цзинганшань, известных как "колыбель китайской революции", можно посетить дом, в котором жил великий кормчий Мао Цзэдун.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПосетители экспозиции, демонстрирующей костюм китайского лидера Мао Цзэдуна, в котором он объявил о создании Китайской Народной Республики в Музее Коммунистической партии Китая в Пекине
Посетители экспозиции, демонстрирующей костюм китайского лидера Мао Цзэдуна, в котором он объявил о создании Китайской Народной Республики в Музее Коммунистической партии Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Посетители экспозиции, демонстрирующей костюм китайского лидера Мао Цзэдуна, в котором он объявил о создании Китайской Народной Республики в Музее Коммунистической партии Китая в Пекине
Посетители этих мест — далеко не только увлеченные историей студенты и представители старшего поколения, многие из которых застали Мао Цзэдуна. В очередях на вход и молодежь в модной одежде, и школьники с разноцветными рюкзаками. По данным Trip.com, "красные туристы" год от года молодеют. Число родившихся после 1990-го среди них увеличилось на 40 процентов в первой половине 2021 года по сравнению с 2019-м. Всего среди посетителей сайтов по бронированию "красных туров" 89 процентов — люди до 40 лет.

Российское прошлое

Пандемия, однако, ударила по выездному туризму. До нее на улицах крупных российских городов было полно гостей из Китая: в 2006 году Москва и Пекин подписали межправсоглашение о групповых поездках без виз. К тому же в 2014 году падение курса рубля сделало поездки по России для жителей Поднебесной куда дешевле. Более того, ради них в России тоже стали развивать "красный туризм", ведь в Китай коммунизм пришел именно из СССР.
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Первые маршруты появились в 2013 году на родине вождя мирового пролетариата Владимира Ленина — в Ульяновске. Идея оказалась настолько успешной, что в 2014-м "красный туризм" включили в Стратегию развития туризма в России до 2020 года. Вскоре "красный маршрут" охватил памятные места Москвы и Санкт-Петербурга — родины двух русских революций, а также Казани. За время тура туристы успевают посмотреть сталинские высотки, Мавзолей Ленина, его дом-музей, школу и Казанский университет, где он учился.
Перспективные направления есть и на другом конце страны. Ежегодно во Владивосток и Хабаровск приезжают тысячи туристов из Китая.

"Красный туризм" для китайцев — не просто способ с пользой провести отпуск, узнать больше об истории своей и соседней страны, но и развить туристический сектор, стимулировать потребление. И, судя по тенденции, его популярность в ближайшие годы только вырастет, ведь китайцы, безусловно, гордятся тем, что у их страны такие глубокие революционные корни, и не упускают возможности узнать о них больше.

 
Россия-Китай: ГлавноеКитайТуризмСи ЦзиньпинВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Мао Цзэдун
 
 
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