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Олимпийская собачка: пудель показал наряд, посвященный Играм в Токио
Олимпийская собачка: пудель показал наряд, посвященный Играм в Токио - РИА Новости, 02.08.2021
Олимпийская собачка: пудель показал наряд, посвященный Играм в Токио
Пудель в костюме чемпиона продемонстрировал наряд, посвященный Олимпиаде в Токио. Его хозяйка — владелица магазина одежды для собак. В этом сезоне среди ассортимента особенно популярны костюмы с олимпийской символикой.
2021-08-02T13:29
2021-08-02T13:29
2021-08-02T13:29
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Олимпийская собачка: пудель показал наряд, посвященный Играм в Токио
Олимпийская собачка: пудель показал наряд, посвященный Играм в Токио
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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видео, олимпиада, животные, токио
Олимпийская собачка: пудель показал наряд, посвященный Играм в Токио
Пудель в костюме чемпиона продемонстрировал наряд, посвященный Олимпиаде в Токио. Его хозяйка — владелица магазина одежды для собак. В этом сезоне среди ассортимента особенно популярны костюмы с олимпийской символикой.
2021-08-02T13:29
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PT0M49S
Олимпийская собачка: пудель показал наряд, посвященный Играм в Токио
Пудель в костюме чемпиона продемонстрировал наряд, посвященный Олимпиаде в Токио. Его хозяйка — владелица магазина одежды для собак. В этом сезоне среди ассортимента особенно популярны костюмы с олимпийской символикой.