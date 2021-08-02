Олимпийская собачка: пудель показал наряд, посвященный Играм в Токио

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Пудель в костюме чемпиона продемонстрировал наряд, посвященный Олимпиаде в Токио. Его хозяйка — владелица магазина одежды для собак. В этом сезоне среди ассортимента особенно популярны костюмы с олимпийской символикой.