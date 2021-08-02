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Британцы шокированы возрастным рейтингом сиквела "Отряда самоубийц"

Британцы шокированы возрастным рейтингом сиквела "Отряда самоубийц" - РИА Новости, 02.08.2021

Британцы шокированы возрастным рейтингом сиквела "Отряда самоубийц"

Зрителей, посмотревших сиквел "Отряда самоубийц" в кинотеатрах Великобритании, разозлило то, что ленте поставили возрастной рейтинг 15+. По их мнению, картина... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T18:38

2021-08-02T18:38

2021-08-02T18:38

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Зрителей, посмотревших сиквел "Отряда самоубийц" в кинотеатрах Великобритании, разозлило то, что ленте поставили возрастной рейтинг 15+. По их мнению, картина Джеймса Ганна слишком жестока для подростков, сообщает Independent. Пока одни называют вторую часть боевика "величайшим достижением киновселенной DC", другие возмущаются, почему картине дали такую низкую возрастную категорию. "Отряд самоубийц: Миссия навылет" — один из самых кровавых фильмов, которые я видел за последние годы (местами он просто отвратительный). И все же смотреть его могут ребята с 15 лет. Если бы мне в 15 показали его, я пришел бы в ужас", — приводят слова одного из зрителей в издании."Неужели так сложно было выдать сертификат, чтобы фильм могли смотреть с 18 лет?" — заявил журналист Адам Лоуз. В Британском совете по классификации фильмов (BBFC) на запрос редакции Independent ответили, что столь низкий возрастной рейтинг оправдывают шутки и захватывающее развитие событий.Специалисты присваивают фильмам возрастную категорию, опираясь на результаты соцопросов (их проводят каждые четыре-пять лет среди тысяч человек) и собственные исследования. В Independent также отмечают, что проекты 18+, как правило, не очень хорошо зарабатывают в прокате. Поэтому студии стараются подстраивать свои высокобюджетные ленты под более низкий возрастной рейтинг. Пока самым кассовым фильмом категории 18+ считается "Пятьдесят оттенков серого" (2015 год). Эротическая мелодрама собрала 569,7 миллионов долларов. В российских кинотеатрах "Отряд самоубийц: Миссия навылет" выходит 5 августа с рейтингом 18+. Главные роли в фэнтези-боевике исполнили Марго Робби, Джон Сина, Пит Дэвидсон, Сильвестр Сталлоне и другие.

https://ria.ru/20210405/trailer-1603921909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

dc comics, новости культуры, кино и сериалы