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Иранский сухогруз Paya сняли с мели в Астраханской области
Иранский сухогруз Paya сняли с мели в Астраханской области - РИА Новости, 02.08.2021
Иранский сухогруз Paya сняли с мели в Астраханской области
Иранский сухогруз Paya, севший в понедельник на мель в Волго-Каспийском канале, сняли с мели и он следует в порт Астрахани, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T19:10
2021-08-02T19:10
происшествия
астраханская область
иран
астрахань
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Иранский сухогруз Paya, севший в понедельник на мель в Волго-Каспийском канале, сняли с мели и он следует в порт Астрахани, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте."Да, всё хорошо", - сказали в агентстве, отвечая на вопрос о том, сняли ли судно с мели и начало ли оно движение.По данным портала по отслеживанию судов Marinetraffic, сухогруз следует в порт назначения со скоростью 5 миль в час.Ранее в понедельник иранский сухогруз Paya сел на мель в районе 155,5 километра Волго-Каспийского канала. Как сообщали РИА Новости в Росморречфлоте, инцидент произошёл из-за резко усилившегося восточного ветра. Однако ни утечки топлива, ни аварийности судна не было, никто из экипажа не пострадал.Сухогруз Paya под флагом Ирана следовал из Амирабада в Астрахань и должен был прибыть в порт назначения 2 августа. Судовладельцем является иранская компания Mazandaran Shipping Co.
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астраханская область
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происшествия, астраханская область, иран, астрахань, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), россия
19:10 02.08.2021
 
Иранский сухогруз Paya сняли с мели в Астраханской области

Росморречфлот: иранский сухогруз Paya сняли с мели в Астраханской области, он следует в порт

© Фото : Виталий КовальчукВолго-Каспийский канал
Волго-Каспийский канал - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© Фото : Виталий Ковальчук
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Иранский сухогруз Paya, севший в понедельник на мель в Волго-Каспийском канале, сняли с мели и он следует в порт Астрахани, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.
"Да, всё хорошо", - сказали в агентстве, отвечая на вопрос о том, сняли ли судно с мели и начало ли оно движение.
По данным портала по отслеживанию судов Marinetraffic, сухогруз следует в порт назначения со скоростью 5 миль в час.
Ранее в понедельник иранский сухогруз Paya сел на мель в районе 155,5 километра Волго-Каспийского канала. Как сообщали РИА Новости в Росморречфлоте, инцидент произошёл из-за резко усилившегося восточного ветра. Однако ни утечки топлива, ни аварийности судна не было, никто из экипажа не пострадал.
Сухогруз Paya под флагом Ирана следовал из Амирабада в Астрахань и должен был прибыть в порт назначения 2 августа. Судовладельцем является иранская компания Mazandaran Shipping Co.
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ПроисшествияАстраханская областьИранАстраханьФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Россия
 
 
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