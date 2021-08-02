https://ria.ru/20210802/sukhogruz-1744060829.html

Иранский сухогруз Paya сняли с мели в Астраханской области

Иранский сухогруз Paya сняли с мели в Астраханской области - РИА Новости, 02.08.2021

Иранский сухогруз Paya сняли с мели в Астраханской области

Иранский сухогруз Paya, севший в понедельник на мель в Волго-Каспийском канале, сняли с мели и он следует в порт Астрахани, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T19:10

2021-08-02T19:10

2021-08-02T19:10

происшествия

астраханская область

иран

астрахань

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585050879_0:243:2592:1701_1920x0_80_0_0_e918c1e0935c9488fb3190469818e96d.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Иранский сухогруз Paya, севший в понедельник на мель в Волго-Каспийском канале, сняли с мели и он следует в порт Астрахани, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте."Да, всё хорошо", - сказали в агентстве, отвечая на вопрос о том, сняли ли судно с мели и начало ли оно движение.По данным портала по отслеживанию судов Marinetraffic, сухогруз следует в порт назначения со скоростью 5 миль в час.Ранее в понедельник иранский сухогруз Paya сел на мель в районе 155,5 километра Волго-Каспийского канала. Как сообщали РИА Новости в Росморречфлоте, инцидент произошёл из-за резко усилившегося восточного ветра. Однако ни утечки топлива, ни аварийности судна не было, никто из экипажа не пострадал.Сухогруз Paya под флагом Ирана следовал из Амирабада в Астрахань и должен был прибыть в порт назначения 2 августа. Судовладельцем является иранская компания Mazandaran Shipping Co.

https://ria.ru/20210510/sukhogruz-1731636325.html

астраханская область

иран

астрахань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, астраханская область, иран, астрахань, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), россия