https://ria.ru/20210802/subsidii-1743962409.html

Китай отменил субсидии на строительство солнечных и ветряных электростанций

Китай отменил субсидии на строительство солнечных и ветряных электростанций - РИА Новости, 02.08.2021

Китай отменил субсидии на строительство солнечных и ветряных электростанций

Центральное правительство КНР с 1 августа полностью отменило субсидии на строительство новых солнечных и ветряных электростанций. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T11:46

2021-08-02T11:46

2021-08-02T11:46

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китай

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МОСКВА, 2 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Центральное правительство КНР с 1 августа полностью отменило субсидии на строительство новых солнечных и ветряных электростанций.Вместе с тем, Пекин поддержал политику "точечной поддержки развития ветряной, солнечной и других типов альтернативной энергетики правительствами на местах".Кроме того, с 1 августа стоимость электричества с подключаемых к электросетям новых солнечных и ветряных станций будет определяться на региональном уровне по паритету с ценой на электричество с местных угольных ТЭС.Решение обосновано тем, что "благодаря совершенствованию технологий цена производства электричества на солнечных и ветряных электростанциях снизилась, достигнут ценовой паритет с угольными ТЭС", отметили ранее в Госкомитете КНР по делам реформ и развития. Власти напоминают, что благодаря государственным субсидиям за последние 10 лет (2010-2020) установленные мощности фотовольтажных и ветряных станций выросли в 18 раз.В первом полугодии 2021 года объем установленных мощностей на ветряных электростанциях подскочил на 34,7% в годовом исчислении, на солнечных – на 23,7%.

https://ria.ru/20210729/elektroenergiya-1743417360.html

китай

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китай