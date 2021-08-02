https://ria.ru/20210802/spetsnaz-1743986794.html

Нарышкин рассказал о работе спецназа СВР в "горячих точках"

Нарышкин рассказал о работе спецназа СВР в "горячих точках" - РИА Новости, 02.08.2021

Нарышкин рассказал о работе спецназа СВР в "горячих точках"

Спецназ Службы внешней разведки РФ обеспечивает безопасность россиян и российских учреждений в двух десятках "горячих точек" в мире, заявил директор СВР Сергей... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T13:16

2021-08-02T13:16

2021-08-02T13:16

безопасность

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

россия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Спецназ Службы внешней разведки РФ обеспечивает безопасность россиян и российских учреждений в двух десятках "горячих точек" в мире, заявил директор СВР Сергей Нарышкин."У нас в структуре есть оперативно-боевое подразделение... Потому что на Службу внешней разведки в соответствии с законодательством Российской Федерации возложена функция обеспечения безопасности российских учреждений и граждан за пределами нашей страны. И вот в двух десятках "горячих точек" эту функцию выполняют наши сотрудники из этой оперативно-боевой группы", - сказал Нарышкин в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".Согласно открытым источникам информации, спецназ СВР называется "Заслон". О том, что в структуре СВР есть Центр специального назначения и что его сотрудники ранее обеспечивали эвакуацию работников российских посольств в Ливии, Ираке и Йемене, Нарышкин сообщил в эфире телеканале "Россия 1" в декабре 2018 года.В 2010-х годах сотрудники дипломатических представительств РФ были эвакуированы из Ливии и Йемена в связи с обострением обстановки в этих странах. В начале апреля 2003 года во время военной операции США и стран-союзников против Ирака была эвакуирована часть сотрудников посольства РФ в Ираке.

https://ria.ru/20210802/bellingcat-1743971345.html

россия

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безопасность, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия