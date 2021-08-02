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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210802/sobyanin-1743915242.html
Собянин рассказал, сколько потерял бюджет Москвы из-за пандемии
Собянин рассказал, сколько потерял бюджет Москвы из-за пандемии - РИА Новости, 02.08.2021
Собянин рассказал, сколько потерял бюджет Москвы из-за пандемии
"Цена" пандемии для Москвы превысила 600 миллиардов рублей, заявил в интервью РБК мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T01:51
2021-08-02T01:51
распространение коронавируса
экономика
общество
москва
сергей собянин
михаил мишустин
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. "Цена" пандемии для Москвы превысила 600 миллиардов рублей, заявил в интервью РБК мэр столицы Сергей Собянин.По словам столичного градоначальника, бюджет Москвы за прошлый год недополучил 200–250 миллиардов рублей доходов. "И за полтора года израсходовали еще где-то 350 миллиардов на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу", - сообщил Собянин.Коснувшись вопроса о вакцинации 60 процентов работников, Собянин заявил, что тотальные проверки выполнения соответствующего требования не планируются. "Мы и без тотальных проверок достигли поставленных целей", - сказал мэр.Помощь бизнесуРанее столичный градоначальник выделил пять миллиардов рублей на субсидии малому и среднему бизнесу для борьбы с распространением COVID-19 и для получения льготных кредитов.Как уточнили в мэрии, речь идет о субсидиях в размере одного миллиарда на компенсацию затрат на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции (не более 15 тысяч рублей на организацию или ИП) и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты (не более 6,5 тысячи рублей на 1 сотрудника).Четыре миллиарда рублей выделено на льготные кредиты малому и среднему бизнесу. Максимальный размер кредита был увеличен до 100 миллионов рублей, а срок субсидирования процентной ставки – до 24 месяцев.Восстановление экономики страныВосстановление экономики России идет лучше ожиданий, сохраняется положительная динамика в инвестициях, сообщал в середине июля премьер-министр Михаил Мишустин."Эпидемия обострила проблемы, которые существовали в мировой экономике. Создала новые вызовы и риски для макроэкономической стабильности. И игнорировать их было бы неправильно, хотя наша экономика в условиях пандемии показала высокий уровень устойчивости. Восстановление идет лучше ожиданий, сохраняется положительная динамика в инвестициях", – подчеркнул Мишустин.Премьер добавил, что правительство и дальше будет создавать условия для повышения устойчивости российской экономики.
https://ria.ru/20210802/inflyatsiya-1743913293.html
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экономика, общество, москва, сергей собянин, михаил мишустин, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
01:51 02.08.2021
 
Собянин рассказал, сколько потерял бюджет Москвы из-за пандемии

Мэр Москвы Собянин сообщил, что потери экономики столицы от пандемии превысили 600 миллиардов рублей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин на форуме Moscow Urban Forum 2021 в парке "Зарядье"
Мэр Москвы Сергей Собянин на форуме Moscow Urban Forum 2021 в парке Зарядье - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. "Цена" пандемии для Москвы превысила 600 миллиардов рублей, заявил в интервью РБК мэр столицы Сергей Собянин.
По словам столичного градоначальника, бюджет Москвы за прошлый год недополучил 200–250 миллиардов рублей доходов. "И за полтора года израсходовали еще где-то 350 миллиардов на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу", - сообщил Собянин.
Покупатель в супермаркете - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
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Собянин заявил, что отсутствие мигрантов влияет на увеличение инфляции
Коснувшись вопроса о вакцинации 60 процентов работников, Собянин заявил, что тотальные проверки выполнения соответствующего требования не планируются. "Мы и без тотальных проверок достигли поставленных целей", - сказал мэр.

Помощь бизнесу

Ранее столичный градоначальник выделил пять миллиардов рублей на субсидии малому и среднему бизнесу для борьбы с распространением COVID-19 и для получения льготных кредитов.
Как уточнили в мэрии, речь идет о субсидиях в размере одного миллиарда на компенсацию затрат на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции (не более 15 тысяч рублей на организацию или ИП) и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты (не более 6,5 тысячи рублей на 1 сотрудника).
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
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Четыре миллиарда рублей выделено на льготные кредиты малому и среднему бизнесу. Максимальный размер кредита был увеличен до 100 миллионов рублей, а срок субсидирования процентной ставки – до 24 месяцев.

Восстановление экономики страны

Восстановление экономики России идет лучше ожиданий, сохраняется положительная динамика в инвестициях, сообщал в середине июля премьер-министр Михаил Мишустин.
"Эпидемия обострила проблемы, которые существовали в мировой экономике. Создала новые вызовы и риски для макроэкономической стабильности. И игнорировать их было бы неправильно, хотя наша экономика в условиях пандемии показала высокий уровень устойчивости. Восстановление идет лучше ожиданий, сохраняется положительная динамика в инвестициях", – подчеркнул Мишустин.
Премьер добавил, что правительство и дальше будет создавать условия для повышения устойчивости российской экономики.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
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