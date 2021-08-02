https://ria.ru/20210802/sobyanin-1743915242.html

Собянин рассказал, сколько потерял бюджет Москвы из-за пандемии

Собянин рассказал, сколько потерял бюджет Москвы из-за пандемии - РИА Новости, 02.08.2021

Собянин рассказал, сколько потерял бюджет Москвы из-за пандемии

"Цена" пандемии для Москвы превысила 600 миллиардов рублей, заявил в интервью РБК мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T01:51

2021-08-02T01:51

2021-08-02T01:51

распространение коронавируса

экономика

общество

москва

сергей собянин

михаил мишустин

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. "Цена" пандемии для Москвы превысила 600 миллиардов рублей, заявил в интервью РБК мэр столицы Сергей Собянин.По словам столичного градоначальника, бюджет Москвы за прошлый год недополучил 200–250 миллиардов рублей доходов. "И за полтора года израсходовали еще где-то 350 миллиардов на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу", - сообщил Собянин.Коснувшись вопроса о вакцинации 60 процентов работников, Собянин заявил, что тотальные проверки выполнения соответствующего требования не планируются. "Мы и без тотальных проверок достигли поставленных целей", - сказал мэр.Помощь бизнесуРанее столичный градоначальник выделил пять миллиардов рублей на субсидии малому и среднему бизнесу для борьбы с распространением COVID-19 и для получения льготных кредитов.Как уточнили в мэрии, речь идет о субсидиях в размере одного миллиарда на компенсацию затрат на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции (не более 15 тысяч рублей на организацию или ИП) и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты (не более 6,5 тысячи рублей на 1 сотрудника).Четыре миллиарда рублей выделено на льготные кредиты малому и среднему бизнесу. Максимальный размер кредита был увеличен до 100 миллионов рублей, а срок субсидирования процентной ставки – до 24 месяцев.Восстановление экономики страныВосстановление экономики России идет лучше ожиданий, сохраняется положительная динамика в инвестициях, сообщал в середине июля премьер-министр Михаил Мишустин."Эпидемия обострила проблемы, которые существовали в мировой экономике. Создала новые вызовы и риски для макроэкономической стабильности. И игнорировать их было бы неправильно, хотя наша экономика в условиях пандемии показала высокий уровень устойчивости. Восстановление идет лучше ожиданий, сохраняется положительная динамика в инвестициях", – подчеркнул Мишустин.Премьер добавил, что правительство и дальше будет создавать условия для повышения устойчивости российской экономики.

https://ria.ru/20210802/inflyatsiya-1743913293.html

https://ria.ru/20210727/vvp-1743120763.html

https://ria.ru/20210727/ekonomika-1743107665.html

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экономика, общество, москва, сергей собянин, михаил мишустин, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии