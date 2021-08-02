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Председателем парламента Армении стал бывший вице-спикер Ален Симонян
Председателем парламента Армении стал бывший вице-спикер Ален Симонян - РИА Новости, 02.08.2021
Председателем парламента Армении стал бывший вице-спикер Ален Симонян
Председателем Национального собрания (парламента) Армении избран вице-спикер законодательного органа предыдущего созыва, представитель правящей партии... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T17:44
2021-08-02T17:50
в мире
армения
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ЕРЕВАН, 2 авг - РИА Новости. Председателем Национального собрания (парламента) Армении избран вице-спикер законодательного органа предыдущего созыва, представитель правящей партии "Гражданский договор" Ален Симонян, сообщил в понедельник на парламентской сессии глава счетной комиссии Нарек Бабаян.В Армении проходит первое заседание нового парламента, на котором должны избрать его руководство. Оппозиционные фракции парламента предложили на пост спикера находящихся под арестом мэров городов Мегри и Сисиан Мхитара Закаряна и Артура Саркисяна, правящая партия - Симоняна."В голосовании принял участие 71 депутат из 107. За кандидатуру Алена Симоняна проголосовал 71 депутат", - сказал Бабаян, представляя итоги голосования.Ранее в правящей партии сообщили, что кандидатами на посты заместителей председателя парламента будут выдвинуты экс-глава комиссии по внешним связям Рубен Рубинян и экс-министр высокотехнологической промышленности Акоп Аршакян. Оппозиция предложит на пост зампреда парламента представителя блока "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна Ишхана Сагателяна.Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна – 29 и семь соответственно.
https://ria.ru/20210802/oppozitsiya-1744008068.html
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в мире, армения
17:44 02.08.2021 (обновлено: 17:50 02.08.2021)
 
Председателем парламента Армении стал бывший вице-спикер Ален Симонян

Председателем парламента Армении избрали бывшего вице-спикера Ален Симонян

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Национального Собрания Армении Ален Симонян
Заместитель председателя Национального Собрания Армении Ален Симонян - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 2 авг - РИА Новости. Председателем Национального собрания (парламента) Армении избран вице-спикер законодательного органа предыдущего созыва, представитель правящей партии "Гражданский договор" Ален Симонян, сообщил в понедельник на парламентской сессии глава счетной комиссии Нарек Бабаян.
В Армении проходит первое заседание нового парламента, на котором должны избрать его руководство. Оппозиционные фракции парламента предложили на пост спикера находящихся под арестом мэров городов Мегри и Сисиан Мхитара Закаряна и Артура Саркисяна, правящая партия - Симоняна.
"В голосовании принял участие 71 депутат из 107. За кандидатуру Алена Симоняна проголосовал 71 депутат", - сказал Бабаян, представляя итоги голосования.
Ранее в правящей партии сообщили, что кандидатами на посты заместителей председателя парламента будут выдвинуты экс-глава комиссии по внешним связям Рубен Рубинян и экс-министр высокотехнологической промышленности Акоп Аршакян. Оппозиция предложит на пост зампреда парламента представителя блока "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна Ишхана Сагателяна.
Руководитель оппозиционной партии Процветающая Армения Гагик Царукян выступает в парламенте Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
Вчера, 14:44
Оппозиция Армении покинула зал заседания парламента
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна – 29 и семь соответственно.
 
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