17:44 02.08.2021 (обновлено: 17:50 02.08.2021)
Председателем парламента Армении стал бывший вице-спикер Ален Симонян
Председателем парламента Армении избрали бывшего вице-спикера Ален Симонян
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Национального Собрания Армении Ален Симонян
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 2 авг - РИА Новости. Председателем Национального собрания (парламента) Армении избран вице-спикер законодательного органа предыдущего созыва, представитель правящей партии "Гражданский договор" Ален Симонян, сообщил в понедельник на парламентской сессии глава счетной комиссии Нарек Бабаян.
В Армении проходит первое заседание нового парламента, на котором должны избрать его руководство. Оппозиционные фракции парламента предложили на пост спикера находящихся под арестом мэров городов Мегри и Сисиан Мхитара Закаряна и Артура Саркисяна, правящая партия - Симоняна.
"В голосовании принял участие 71 депутат из 107. За кандидатуру Алена Симоняна проголосовал 71 депутат", - сказал Бабаян, представляя итоги голосования.
Ранее в правящей партии сообщили, что кандидатами на посты заместителей председателя парламента будут выдвинуты экс-глава комиссии по внешним связям Рубен Рубинян и экс-министр высокотехнологической промышленности Акоп Аршакян. Оппозиция предложит на пост зампреда парламента представителя блока "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна Ишхана Сагателяна.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна – 29 и семь соответственно.