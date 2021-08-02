https://ria.ru/20210802/sertifikatsiya-1743923628.html
В НАМИ рассказали, для каких машин из-за рубежа обязательна сертификация
В НАМИ рассказали, для каких машин из-за рубежа обязательна сертификация - РИА Новости, 02.08.2021
В НАМИ рассказали, для каких машин из-за рубежа обязательна сертификация
Обязательная сертификация в испытательной лаборатории в соответствии со вступившими в силу с 1 июля новыми правилами сертификации касается всех б/у автомобилей... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T06:41
2021-08-02T06:41
2021-08-02T06:41
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Обязательная сертификация в испытательной лаборатории в соответствии со вступившими в силу с 1 июля новыми правилами сертификации касается всех б/у автомобилей из всех стран, не входящих в Евразийский экономический союз, рассказал РИА Новости директор НИ центра технической экспертизы ФГУП НАМИ Андрей Васильев.Новые правила проверки безопасности и сертификации единично ввозимых в Россию автомобилей с пробегом начали действовать с 1 июля 2021 года - вступил в силу ГОСТ 33670-2015 "Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия". Он обязал автовладельцев предоставлять ввозимый автомобиль в испытательную лабораторию для проверки, ее дистанционная оценка больше недоступна."Это касается всех бывших в употреблении автомобилей из всех стран, не входящих в Евразийский союз", - сказал Васильев.При этом ранее Васильев отметил, что основной ввоз б/у автомобилей осуществляется на сегодняшний день на Дальнем Востоке: в год ввозится около 100 тысяч машин.
https://ria.ru/20210731/avtomobili-1743719051.html
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общество, авто, россия
В НАМИ рассказали, для каких машин из-за рубежа обязательна сертификация
В НАМИ рассказали, для каких машин из-за рубежа нужна обязательная сертификация