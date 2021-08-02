https://ria.ru/20210802/rasprava-1744037692.html
США обвинили талибов в расправе над мирными жителями
США обвинили талибов в расправе над мирными жителями - РИА Новости, 02.08.2021
США обвинили талибов в расправе над мирными жителями
США считают, что движение "Талибан"* ответственно за резню мирных жителей в провинции Кандагар, эти убийства могут рассматриваться как военные преступления,... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T16:57
2021-08-02T16:57
2021-08-02T16:57
в мире
сша
талибан
афганистан
кандагар (провинция)
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. США считают, что движение "Талибан"* ответственно за резню мирных жителей в провинции Кандагар, эти убийства могут рассматриваться как военные преступления, заявило посольство США в Кабуле."В Спин-Болдаке, провинция Кандагар (на границе с Пакистаном - ред.), "Талибан"* устроил в качестве возмездия резню десятков гражданских лиц. Эти убийства могут являться военными преступлениями, их следует расследовать, и те боевики и командиры "Талибан"*, которые за них ответственны, должны быть привлечены... Если вы не можете контролировать своих боевиков сейчас, то не можете претендовать на руководство впоследствии", - говорится в заявлении посольства в Twitter.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.Нестабильность в стране нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210802/afganistan-1743974056.html
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афганистан
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в мире, сша, талибан, афганистан, кандагар (провинция)
США обвинили талибов в расправе над мирными жителями
Посольство США в Кабуле обвинило "Талибан"* в расправе над мирными жителями в Кандагаре из возмездия