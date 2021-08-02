https://ria.ru/20210802/pushilin-1744000488.html
Пушилин рассказал о письмах, получаемых с подконтрольной Киеву территории
Пушилин рассказал о письмах, получаемых с подконтрольной Киеву территории - РИА Новости, 02.08.2021
Пушилин рассказал о письмах, получаемых с подконтрольной Киеву территории
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сказал в интервью РИА Новости, что жители подконтрольной Киеву территории Украины присылают РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T14:09
2021-08-02T14:09
2021-08-02T14:32
в мире
украина
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
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ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сказал в интервью РИА Новости, что жители подконтрольной Киеву территории Украины присылают ему письма, в которых говорят о приверженности России и просят забрать юго-восток страны под начало Донецка."Я на форуме (форум "Россия – Донбасс: единство приоритетов", состоялся в Донецке 15 июля 2021 года – ред.) об этом рассказывал. Накануне мероприятия мне пришло письмо из Мариуполя. Вообще-то таких обращений крайне много в разном виде: это и социальные сети, и электронные письма, и сайт администрации главы ДНР. Так вот, женщина написала: "Мариуполь не подведет, народ всей душой в России, мы русские люди, и этим все сказано", - сказал Пушилин.Он добавил, что подобные письма он получает не только от жителей районов Донбасса, находящихся под контролем Киева, но и из других областей Украины."Просим Вас, заберите весь Юго-Восток – Днепропетровск, Кривой Рог, Запорожье, Херсон, Николаев, Одессу – к себе под крыло. Мы устали от коррупции и националистов, соросят (сторонников американского финансиста и инвестора Джорджа Сороса - ред.) и нашего клоуна Зе (президента Украины Владимира Зеленского – ред)", - процитировал Пушилин текст обращения.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210408/poterya-1727296756.html
https://ria.ru/20210701/poterya-1739435066.html
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в мире, украина, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
14:09 02.08.2021 (обновлено: 14:32 02.08.2021)
Пушилин рассказал о письмах, получаемых с подконтрольной Киеву территории
Глава ДНР Пушилин: многие украинцы в письмах просят забрать их города под контроль Донецка