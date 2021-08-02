https://ria.ru/20210802/pushilin-1744000488.html

Пушилин рассказал о письмах, получаемых с подконтрольной Киеву территории

Пушилин рассказал о письмах, получаемых с подконтрольной Киеву территории - РИА Новости, 02.08.2021

Пушилин рассказал о письмах, получаемых с подконтрольной Киеву территории

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сказал в интервью РИА Новости, что жители подконтрольной Киеву территории Украины присылают РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T14:09

2021-08-02T14:09

2021-08-02T14:32

в мире

украина

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729503066_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_4eccb81459d31d65c60b55b31ac9f5b6.jpg

ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сказал в интервью РИА Новости, что жители подконтрольной Киеву территории Украины присылают ему письма, в которых говорят о приверженности России и просят забрать юго-восток страны под начало Донецка."Я на форуме (форум "Россия – Донбасс: единство приоритетов", состоялся в Донецке 15 июля 2021 года – ред.) об этом рассказывал. Накануне мероприятия мне пришло письмо из Мариуполя. Вообще-то таких обращений крайне много в разном виде: это и социальные сети, и электронные письма, и сайт администрации главы ДНР. Так вот, женщина написала: "Мариуполь не подведет, народ всей душой в России, мы русские люди, и этим все сказано", - сказал Пушилин.Он добавил, что подобные письма он получает не только от жителей районов Донбасса, находящихся под контролем Киева, но и из других областей Украины."Просим Вас, заберите весь Юго-Восток – Днепропетровск, Кривой Рог, Запорожье, Херсон, Николаев, Одессу – к себе под крыло. Мы устали от коррупции и националистов, соросят (сторонников американского финансиста и инвестора Джорджа Сороса - ред.) и нашего клоуна Зе (президента Украины Владимира Зеленского – ред)", - процитировал Пушилин текст обращения.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210408/poterya-1727296756.html

https://ria.ru/20210701/poterya-1739435066.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия