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ФосАгро и РАН запустят карбоновую ферму в Вологодской области

ФосАгро и РАН запустят карбоновую ферму в Вологодской области - РИА Новости, 02.08.2021

ФосАгро и РАН запустят карбоновую ферму в Вологодской области

Группа "ФосАгро" и Российская академия наук (РАН) в ходе научно-практической конференции "Углеродная нейтральность – новый тренд в мировой экономике" объявили о РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T12:15

2021-08-02T12:15

2021-08-02T12:15

новости компаний - экономика

фосагро

вологодская область

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Группа "ФосАгро" и Российская академия наук (РАН) в ходе научно-практической конференции "Углеродная нейтральность – новый тренд в мировой экономике" объявили о запуске проекта по созданию в Вологодской области карбоновой фермы, говорится в пресс-релизе компании.В июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме РАН, ФосАгро и Вологодская область подписали соглашение о сотрудничестве в сфере контроля за изменениями климата и минимизации воздействия на окружающую среду."Мы начинаем вместе работать по низкоуглеродной тематике, запуская совместный проект по созданию системы регионального мониторинга динамики парниковых газов. Проект создания карбоновой фермы в Вологодской области будет пилотным не только для решения проблем низкоуглеродной экономики, но и примером правильно выстроенного сотрудничества российского бизнеса с отечественной наукой", - сказал президент РАН, академик Александр Сергеев, слова которого приводятся в пресс-релизе.Генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев отметил, что пилотная часть первого в России проекта в сфере углеродной нейтральности будет реализована до 2025 года, а в полном формате ферма заработает в 2028 году.Заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов заявил на конференции, что поступательное социально-экономическое развитие региона невозможно без реализации экологических программ."Вологодская область - один из немногих регионов, который в условиях очень активного развития промышленности и лесной переработки увеличил объем лесопосадок более чем в пять раз. Мы участвуем в федеральной программе "Чистая Волга", программе "Чистый воздух", которая благодаря компаниям "ФосАгро" и "Северсталь" реализуется и на территории города Череповца. Вологда претендует на вхождение в число экологически чистых городов РФ. Мы реализуем программу перехода на электрический транспорт в Вологде и газомоторный транспорт в Череповце. Это тоже помогает снижать выбросы", - процитировали в компании Тушинова.

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новости компаний - экономика, фосагро, вологодская область