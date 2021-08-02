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Правительство выделит средства на проект "Пушкинская карта"

Правительство выделит средства на проект "Пушкинская карта" - РИА Новости, 02.08.2021

Правительство выделит средства на проект "Пушкинская карта"

Правительство РФ выделит почти 4 миллиарда рублей на первый этап проекта "Пушкинская карта", номинал карты для посещения музеев составит 3 тысячи рублей,... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T10:35

2021-08-02T10:35

2021-08-02T12:24

александр пушкин

правительство рф

михаил мишустин

россия

культура

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новости культуры

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Правительство РФ выделит почти 4 миллиарда рублей на первый этап проекта "Пушкинская карта", номинал карты для посещения музеев составит 3 тысячи рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Также сегодня выделим почти 4 миллиарда рублей на первый этап реализации программы "Пушкинская карта". О запуске этой программы с первого сентября президент объявил в ходе "Прямой линии". "Пушкинская карта" позволит почти 13 миллионам молодых граждан нашей страны получить доступ к культурным мероприятиям и произведениям искусства", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин напомнил, что правительству было поручено разработать механизм, который позволит каждому желающему юноше или девушке в возрасте от 14 до 22 лет приобретать билеты в российские театры, музеи, галереи за государственный счет."В этом году номинал карты составит 3 тысячи рублей. На первых порах в программу войдут более 800 государственных и частных организаций культуры, их количество будет расти из месяца в месяц", - отметил премьер.Он добавил, что действовать "Пушкинская карта" будет на территории всей страны, подать заявку на ее оформление можно будет с 1 сентября на портале Госуслуг.

https://ria.ru/20210715/muzei-1741268391.html

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