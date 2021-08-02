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Культура
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Правительство выделит средства на проект "Пушкинская карта"
Правительство выделит средства на проект "Пушкинская карта" - РИА Новости, 02.08.2021
Правительство выделит средства на проект "Пушкинская карта"
Правительство РФ выделит почти 4 миллиарда рублей на первый этап проекта "Пушкинская карта", номинал карты для посещения музеев составит 3 тысячи рублей,... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T10:35
2021-08-02T12:24
александр пушкин
правительство рф
михаил мишустин
россия
культура
музеи
новости культуры
куда сходить
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Правительство РФ выделит почти 4 миллиарда рублей на первый этап проекта "Пушкинская карта", номинал карты для посещения музеев составит 3 тысячи рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Также сегодня выделим почти 4 миллиарда рублей на первый этап реализации программы "Пушкинская карта". О запуске этой программы с первого сентября президент объявил в ходе "Прямой линии". "Пушкинская карта" позволит почти 13 миллионам молодых граждан нашей страны получить доступ к культурным мероприятиям и произведениям искусства", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин напомнил, что правительству было поручено разработать механизм, который позволит каждому желающему юноше или девушке в возрасте от 14 до 22 лет приобретать билеты в российские театры, музеи, галереи за государственный счет."В этом году номинал карты составит 3 тысячи рублей. На первых порах в программу войдут более 800 государственных и частных организаций культуры, их количество будет расти из месяца в месяц", - отметил премьер.Он добавил, что действовать "Пушкинская карта" будет на территории всей страны, подать заявку на ее оформление можно будет с 1 сентября на портале Госуслуг.
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александр пушкин, правительство рф, михаил мишустин, россия, музеи, новости культуры, куда сходить , что посмотреть
10:35 02.08.2021 (обновлено: 12:24 02.08.2021)
 
Правительство выделит средства на проект "Пушкинская карта"

Правительство выделит четыре миллиарда рублей на первый этап проекта "Пушкинская карта"

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИностранные туристы у картины "Явление Христа народу" художника А. Иванова в Третьяковской галерее
Иностранные туристы у картины Явление Христа народу художника А. Иванова в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Правительство РФ выделит почти 4 миллиарда рублей на первый этап проекта "Пушкинская карта", номинал карты для посещения музеев составит 3 тысячи рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Также сегодня выделим почти 4 миллиарда рублей на первый этап реализации программы "Пушкинская карта". О запуске этой программы с первого сентября президент объявил в ходе "Прямой линии". "Пушкинская карта" позволит почти 13 миллионам молодых граждан нашей страны получить доступ к культурным мероприятиям и произведениям искусства", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Мишустин напомнил, что правительству было поручено разработать механизм, который позволит каждому желающему юноше или девушке в возрасте от 14 до 22 лет приобретать билеты в российские театры, музеи, галереи за государственный счет.
"В этом году номинал карты составит 3 тысячи рублей. На первых порах в программу войдут более 800 государственных и частных организаций культуры, их количество будет расти из месяца в месяц", - отметил премьер.
Он добавил, что действовать "Пушкинская карта" будет на территории всей страны, подать заявку на ее оформление можно будет с 1 сентября на портале Госуслуг.
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