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СМИ: десять стран хотят отозвать признание Косово
СМИ: десять стран хотят отозвать признание Косово - РИА Новости, 02.08.2021
СМИ: десять стран хотят отозвать признание Косово
Десять стран готовятся отозвать признание Республики Косово, пишет газета "Политика" со ссылкой на источники. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T20:53
2021-08-02T23:58
в мире
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косово
греция
сербия
франция
евросоюз
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Десять стран готовятся отозвать признание Республики Косово, пишет газета "Политика" со ссылкой на источники.По информации издания, это могут быть государства Азии и Африки. Однако их названия не раскрываются, чтобы избежать давления со стороны США.В свою очередь, Сербия рассчитывает на Россию и Китай в дипломатической борьбе за регион. Пекин также будет активно участвовать в решении проблемы Косово и Метохии, отмечается в статье.Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове, провозглашенное 22 сентября 1991 года. Согласно Конституции Сербии, входит в состав страны как Автономный край Косово и Метохия, однако Белград фактически не контролирует большую часть региона.В 1990-х здесь развернулась война между югославской армией и албанскими вооруженными формированиями. Конфликт сопровождался массовыми репрессиями и этническими чистками: албанские сепаратисты разрушили многие памятники православной культуры. В 1999 году НАТО вмешалась в вооруженное противостояние и подвергла бомбардировкам города и военные объекты Югославии. В результате Белград был вынужден согласиться на ввод в Косово военного контингента Североатлантического альянса. Область перешла под управление ООН.Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Россия, Китай, Иран, Испания, Греция, Сербия и ряд других государств. За независимость региона проголосовали некоторые страны, в том числе США, Великобритания, Франция и Германия. В 2011 году под давлением Евросоюза Белград начал переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, "западный проект "Косово" провалился", несмотря на "закачанные" в него средства и информационно-политическое сопровождение.
https://ria.ru/20210723/kosovo-1742569933.html
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в мире, оон, косово, греция, сербия, франция, евросоюз, нато, мария захарова, россия
20:53 02.08.2021 (обновлено: 23:58 02.08.2021)
 
СМИ: десять стран хотят отозвать признание Косово

"Политика": десять стран планируют отозвать признание Косово

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид города Приштина
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Десять стран готовятся отозвать признание Республики Косово, пишет газета "Политика" со ссылкой на источники.
По информации издания, это могут быть государства Азии и Африки. Однако их названия не раскрываются, чтобы избежать давления со стороны США.
В свою очередь, Сербия рассчитывает на Россию и Китай в дипломатической борьбе за регион. Пекин также будет активно участвовать в решении проблемы Косово и Метохии, отмечается в статье.
Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове, провозглашенное 22 сентября 1991 года. Согласно Конституции Сербии, входит в состав страны как Автономный край Косово и Метохия, однако Белград фактически не контролирует большую часть региона.
Монастырь Высокие Дечаны - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 16:53Религия
Белград пообещал помочь православным в Косово, несмотря на угрозы
В 1990-х здесь развернулась война между югославской армией и албанскими вооруженными формированиями. Конфликт сопровождался массовыми репрессиями и этническими чистками: албанские сепаратисты разрушили многие памятники православной культуры. В 1999 году НАТО вмешалась в вооруженное противостояние и подвергла бомбардировкам города и военные объекты Югославии. В результате Белград был вынужден согласиться на ввод в Косово военного контингента Североатлантического альянса. Область перешла под управление ООН.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Россия, Китай, Иран, Испания, Греция, Сербия и ряд других государств. За независимость региона проголосовали некоторые страны, в том числе США, Великобритания, Франция и Германия. В 2011 году под давлением Евросоюза Белград начал переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.
По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, "западный проект "Косово" провалился", несмотря на "закачанные" в него средства и информационно-политическое сопровождение.
Монастырь Грачаница Косово - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 11:41Религия
Флаг Сербской церкви осквернили в Косово
 
В миреООНКосовоГрецияСербияФранцияЕвросоюзНАТОМария ЗахароваРоссия
 
 
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