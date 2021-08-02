https://ria.ru/20210802/priznanie-1744074745.html

СМИ: десять стран хотят отозвать признание Косово

СМИ: десять стран хотят отозвать признание Косово - РИА Новости, 02.08.2021

СМИ: десять стран хотят отозвать признание Косово

Десять стран готовятся отозвать признание Республики Косово, пишет газета "Политика" со ссылкой на источники. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T20:53

2021-08-02T20:53

2021-08-02T23:58

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Десять стран готовятся отозвать признание Республики Косово, пишет газета "Политика" со ссылкой на источники.По информации издания, это могут быть государства Азии и Африки. Однако их названия не раскрываются, чтобы избежать давления со стороны США.В свою очередь, Сербия рассчитывает на Россию и Китай в дипломатической борьбе за регион. Пекин также будет активно участвовать в решении проблемы Косово и Метохии, отмечается в статье.Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове, провозглашенное 22 сентября 1991 года. Согласно Конституции Сербии, входит в состав страны как Автономный край Косово и Метохия, однако Белград фактически не контролирует большую часть региона.В 1990-х здесь развернулась война между югославской армией и албанскими вооруженными формированиями. Конфликт сопровождался массовыми репрессиями и этническими чистками: албанские сепаратисты разрушили многие памятники православной культуры. В 1999 году НАТО вмешалась в вооруженное противостояние и подвергла бомбардировкам города и военные объекты Югославии. В результате Белград был вынужден согласиться на ввод в Косово военного контингента Североатлантического альянса. Область перешла под управление ООН.Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Россия, Китай, Иран, Испания, Греция, Сербия и ряд других государств. За независимость региона проголосовали некоторые страны, в том числе США, Великобритания, Франция и Германия. В 2011 году под давлением Евросоюза Белград начал переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, "западный проект "Косово" провалился", несмотря на "закачанные" в него средства и информационно-политическое сопровождение.

https://ria.ru/20210723/kosovo-1742569933.html

https://ria.ru/20210701/flag-1739374173.html

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