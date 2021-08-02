https://ria.ru/20210802/prazdnik-1743905660.html

В России отмечают Ильин день

В России отмечают Ильин день - РИА Новости, 02.08.2021

В России отмечают Ильин день

Православные верующие празднуют день памяти святого пророка Илии, в народе праздник известен как Ильин день. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T00:07

2021-08-02T00:07

2021-08-02T00:07

религия

воронеж

москва

воздушно-десантные войска россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152637/24/1526372486_0:180:3456:2124_1920x0_80_0_0_128076e5c1fecd68084055106502ea6e.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Православные верующие празднуют день памяти святого пророка Илии, в народе праздник известен как Ильин день. Впервые пророк Илия упоминается еще в Ветхом Завете: жил Илия примерно за 900 лет до Рождества Христова в Древнеизраильском царстве. В еврейской традиции его звали Элийяху.Согласно Писанию, Господь послал Илию к израильскому царю Ахаву, чтобы обличить его в идолопоклонстве. Дело в том, что жена правителя – финикиянка Иезавель – установила в стране культ языческих богов Ваала и Астарты. Пророк предупредил царя: если он и его народ будут и дальше предаваться греху, то страну постигнет божья кара. "В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову" – возвестил правителю Илия. Так и произошло – засуха стояла три года. Сам пророк во время бедствия жил в пустыне. По божьему повелению ворон приносил ему в клюве немного пищи.В Писании также приведены чудеса, которые совершил пророк. Однажды по его молитве на жертвенник жрецов Ваала, которые пытались убить праведника, с неба сошел огонь. В другой раз Илия воскресил сына сарапетской вдовы. Женщина приютила гонимого пророка. За это Илия сотворил второе чудо: пока он жил в доме вдовы, еда там таинственным образом не заканчивалась.Пророк Илия, как гласит Библия, - один из двух праведников, которых Бог еще при жизни взял на небо (первым был пророк Енох). Чудо вознесения пророка Илии описано в Четвертой книге Царств, входящей в Ветхий Завет. В тот момент рядом с пророком находился его ученик Елисей. "Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его! И не видел его более".Ильин день на Руси всегда отмечали крестным ходом и молебном. В Москве торжественная процессия шла от Лобного места на Красной площади, а потом духовенство во главе с патриархом и народ направлялись на улицу Ильинку, в древнейший Ильинский храм города. Там служили литургию.Особенно усилилось почитание пророка Илии как заступника Русской земли в Смутное время: историки упоминают о легендарном набате, который с колокольни московского храма 17 мая 1606 года. Это был призыв к началу восстания против Лжедмитрия I. А народная молва потом приписал скорое изгнание иноземцев из Москвы заступничеству именно пророка Илии.На эту дату В России приходится еще один популярный праздник – день Воздушно-десантных войск (ВДВ). Второго августа 1930 года на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах десантировалось военное подразделение. Совпадение профессионального и церковного праздников стало поводом объявить пророка Илию небесным покровителем десантников. А московский Ильинский храм стал центральным храмом Воздушно-десантных войск РФ.

https://ria.ru/20200731/1574790775.html

https://ria.ru/20180324/1517150254.html

воронеж

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронеж, москва, воздушно-десантные войска россии, россия