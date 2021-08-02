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Религия
https://ria.ru/20210802/prazdnik-1743905660.html
В России отмечают Ильин день
В России отмечают Ильин день - РИА Новости, 02.08.2021
В России отмечают Ильин день
Православные верующие празднуют день памяти святого пророка Илии, в народе праздник известен как Ильин день. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T00:07
2021-08-02T00:07
религия
воронеж
москва
воздушно-десантные войска россии
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Православные верующие празднуют день памяти святого пророка Илии, в народе праздник известен как Ильин день. Впервые пророк Илия упоминается еще в Ветхом Завете: жил Илия примерно за 900 лет до Рождества Христова в Древнеизраильском царстве. В еврейской традиции его звали Элийяху.Согласно Писанию, Господь послал Илию к израильскому царю Ахаву, чтобы обличить его в идолопоклонстве. Дело в том, что жена правителя – финикиянка Иезавель – установила в стране культ языческих богов Ваала и Астарты. Пророк предупредил царя: если он и его народ будут и дальше предаваться греху, то страну постигнет божья кара. "В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову" – возвестил правителю Илия. Так и произошло – засуха стояла три года. Сам пророк во время бедствия жил в пустыне. По божьему повелению ворон приносил ему в клюве немного пищи.В Писании также приведены чудеса, которые совершил пророк. Однажды по его молитве на жертвенник жрецов Ваала, которые пытались убить праведника, с неба сошел огонь. В другой раз Илия воскресил сына сарапетской вдовы. Женщина приютила гонимого пророка. За это Илия сотворил второе чудо: пока он жил в доме вдовы, еда там таинственным образом не заканчивалась.Пророк Илия, как гласит Библия, - один из двух праведников, которых Бог еще при жизни взял на небо (первым был пророк Енох). Чудо вознесения пророка Илии описано в Четвертой книге Царств, входящей в Ветхий Завет. В тот момент рядом с пророком находился его ученик Елисей. "Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его! И не видел его более".Ильин день на Руси всегда отмечали крестным ходом и молебном. В Москве торжественная процессия шла от Лобного места на Красной площади, а потом духовенство во главе с патриархом и народ направлялись на улицу Ильинку, в древнейший Ильинский храм города. Там служили литургию.Особенно усилилось почитание пророка Илии как заступника Русской земли в Смутное время: историки упоминают о легендарном набате, который с колокольни московского храма 17 мая 1606 года. Это был призыв к началу восстания против Лжедмитрия I. А народная молва потом приписал скорое изгнание иноземцев из Москвы заступничеству именно пророка Илии.На эту дату В России приходится еще один популярный праздник – день Воздушно-десантных войск (ВДВ). Второго августа 1930 года на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах десантировалось военное подразделение. Совпадение профессионального и церковного праздников стало поводом объявить пророка Илию небесным покровителем десантников. А московский Ильинский храм стал центральным храмом Воздушно-десантных войск РФ.
https://ria.ru/20200731/1574790775.html
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воронеж, москва, воздушно-десантные войска россии, россия
00:07 02.08.2021
 

В России отмечают Ильин день

© РИА Новости / Антон СкрипуновРазвалины храма в Тель-Мар-Ильяс, где родился пророк Илия
Развалины храма в Тель-Мар-Ильяс, где родился пророк Илия - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Православные верующие празднуют день памяти святого пророка Илии, в народе праздник известен как Ильин день.
Впервые пророк Илия упоминается еще в Ветхом Завете: жил Илия примерно за 900 лет до Рождества Христова в Древнеизраильском царстве. В еврейской традиции его звали Элийяху.
Согласно Писанию, Господь послал Илию к израильскому царю Ахаву, чтобы обличить его в идолопоклонстве. Дело в том, что жена правителя – финикиянка Иезавель – установила в стране культ языческих богов Ваала и Астарты. Пророк предупредил царя: если он и его народ будут и дальше предаваться греху, то страну постигнет божья кара. "В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову" – возвестил правителю Илия. Так и произошло – засуха стояла три года. Сам пророк во время бедствия жил в пустыне. По божьему повелению ворон приносил ему в клюве немного пищи.
В Писании также приведены чудеса, которые совершил пророк. Однажды по его молитве на жертвенник жрецов Ваала, которые пытались убить праведника, с неба сошел огонь. В другой раз Илия воскресил сына сарапетской вдовы. Женщина приютила гонимого пророка. За это Илия сотворил второе чудо: пока он жил в доме вдовы, еда там таинственным образом не заканчивалась.
Пророк Илия, как гласит Библия, - один из двух праведников, которых Бог еще при жизни взял на небо (первым был пророк Енох). Чудо вознесения пророка Илии описано в Четвертой книге Царств, входящей в Ветхий Завет. В тот момент рядом с пророком находился его ученик Елисей. "Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его! И не видел его более".
Выставка Шедевры русской иконописи XIV – XVI веков - РИА Новости, 1920, 31.07.2020
31 июля 2020, 07:00Религия
Ильин день 2021 - что можно и чего нельзя делать в день Ильи Пророка
Ильин день на Руси всегда отмечали крестным ходом и молебном. В Москве торжественная процессия шла от Лобного места на Красной площади, а потом духовенство во главе с патриархом и народ направлялись на улицу Ильинку, в древнейший Ильинский храм города. Там служили литургию.
Особенно усилилось почитание пророка Илии как заступника Русской земли в Смутное время: историки упоминают о легендарном набате, который с колокольни московского храма 17 мая 1606 года. Это был призыв к началу восстания против Лжедмитрия I. А народная молва потом приписал скорое изгнание иноземцев из Москвы заступничеству именно пророка Илии.
На эту дату В России приходится еще один популярный праздник – день Воздушно-десантных войск (ВДВ). Второго августа 1930 года на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах десантировалось военное подразделение. Совпадение профессионального и церковного праздников стало поводом объявить пророка Илию небесным покровителем десантников. А московский Ильинский храм стал центральным храмом Воздушно-десантных войск РФ.
Внутреннее убранство храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках. - РИА Новости, 1920, 24.03.2018
24 марта 2018, 08:00Религия
"За Христа и ВДВ!" В самом необычном храме Москвы учат "добру с кулаками"
 
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