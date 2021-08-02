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В Турции рассказали о тушении лесных пожаров
В Турции рассказали о тушении лесных пожаров - РИА Новости, 02.08.2021
В Турции рассказали о тушении лесных пожаров
Тушение семи лесных пожаров продолжается на юге Турции, в том числе в курортных провинциях Анталья и Мугла, 125 пожаров были взяты под контроль за последние... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T13:20
2021-08-02T13:33
в мире
турция
анталья (провинция)
мугла (провинция)
лесные пожары в турции
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АНКАРА, 2 авг - РИА Новости. Тушение семи лесных пожаров продолжается на юге Турции, в том числе в курортных провинциях Анталья и Мугла, 125 пожаров были взяты под контроль за последние дни, заявил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли."За последние дни 125 пожаров взяты под контроль, в семи точках провинций Анталья, Мугла и Ыспарта пожары продолжаются, в их тушении задействованы 16 самолетов, 51 вертолет, 850 пожарных машин и около 5 тысяч наших сотрудников. Мы получаем помощь из разных стран, в том числе из РФ, Украины, Азербайджана, Испании и Хорватии", - сказал Пакдемирли журналистам.По его словам, "если поджоги будут доказаны, то предатели будут наказаны по всей строгости закона, но политизировать ситуацию не нужно".Как заявил он накануне, 107 лесных пожаров потушены в Турции в последние дни, пока не взяты под контроль 5 пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил в воскресенье глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.Турецкая проправительственная газета Yeni Safak выступила с утверждением, что ответственность за поджог лесов в стране взяла на себя группировка "Дети огня", связанная с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
https://ria.ru/20210802/turtsiya-1743966345.html
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в мире, турция, анталья (провинция), мугла (провинция), лесные пожары в турции
13:20 02.08.2021 (обновлено: 13:33 02.08.2021)
 
В Турции рассказали о тушении лесных пожаров

Министр лесного хозяйства Турции: продолжается тушение семи пожаров, 125 взяли под контроль

© Sputnik / Перейти в фотобанкБорьба с пожарами в окрестностях турецкого города Манавгат
Борьба с пожарами в окрестностях турецкого города Манавгат - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
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АНКАРА, 2 авг - РИА Новости. Тушение семи лесных пожаров продолжается на юге Турции, в том числе в курортных провинциях Анталья и Мугла, 125 пожаров были взяты под контроль за последние дни, заявил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.
"За последние дни 125 пожаров взяты под контроль, в семи точках провинций Анталья, Мугла и Ыспарта пожары продолжаются, в их тушении задействованы 16 самолетов, 51 вертолет, 850 пожарных машин и около 5 тысяч наших сотрудников. Мы получаем помощь из разных стран, в том числе из РФ, Украины, Азербайджана, Испании и Хорватии", - сказал Пакдемирли журналистам.
По его словам, "если поджоги будут доказаны, то предатели будут наказаны по всей строгости закона, но политизировать ситуацию не нужно".
Как заявил он накануне, 107 лесных пожаров потушены в Турции в последние дни, пока не взяты под контроль 5 пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил в воскресенье глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.
Турецкая проправительственная газета Yeni Safak выступила с утверждением, что ответственность за поджог лесов в стране взяла на себя группировка "Дети огня", связанная с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
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В миреТурцияАнталья (провинция)Мугла (провинция)Лесные пожары в Турции
 
 
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