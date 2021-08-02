https://ria.ru/20210802/pozhary-1743988090.html

В Турции рассказали о тушении лесных пожаров

В Турции рассказали о тушении лесных пожаров - РИА Новости, 02.08.2021

В Турции рассказали о тушении лесных пожаров

Тушение семи лесных пожаров продолжается на юге Турции, в том числе в курортных провинциях Анталья и Мугла, 125 пожаров были взяты под контроль за последние... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T13:20

2021-08-02T13:20

2021-08-02T13:33

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анталья (провинция)

мугла (провинция)

лесные пожары в турции

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АНКАРА, 2 авг - РИА Новости. Тушение семи лесных пожаров продолжается на юге Турции, в том числе в курортных провинциях Анталья и Мугла, 125 пожаров были взяты под контроль за последние дни, заявил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли."За последние дни 125 пожаров взяты под контроль, в семи точках провинций Анталья, Мугла и Ыспарта пожары продолжаются, в их тушении задействованы 16 самолетов, 51 вертолет, 850 пожарных машин и около 5 тысяч наших сотрудников. Мы получаем помощь из разных стран, в том числе из РФ, Украины, Азербайджана, Испании и Хорватии", - сказал Пакдемирли журналистам.По его словам, "если поджоги будут доказаны, то предатели будут наказаны по всей строгости закона, но политизировать ситуацию не нужно".Как заявил он накануне, 107 лесных пожаров потушены в Турции в последние дни, пока не взяты под контроль 5 пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил в воскресенье глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.Турецкая проправительственная газета Yeni Safak выступила с утверждением, что ответственность за поджог лесов в стране взяла на себя группировка "Дети огня", связанная с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

https://ria.ru/20210802/turtsiya-1743966345.html

турция

анталья (провинция)

мугла (провинция)

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в мире, турция, анталья (провинция), мугла (провинция), лесные пожары в турции