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Лесной пожар в районе Бодрума усилился из-за ветра
Лесной пожар в районе Бодрума усилился из-за ветра - РИА Новости, 02.08.2021
Лесной пожар в районе Бодрума усилился из-за ветра
Пожарные пока не могут взять под контроль сильные лесные пожары в районе турецких курортов Мармарис и Бодрум, передает телеканал NTV. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T17:46
2021-08-02T17:53
в мире
мармарис
анталья (провинция)
бодрум
лесные пожары в турции
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АНКАРА, 2 авг - РИА Новости. Пожарные пока не могут взять под контроль сильные лесные пожары в районе турецких курортов Мармарис и Бодрум, передает телеканал NTV.Телеканал демонстрирует кадры из района стихийного бедствия. Сильный пожар бушует в деревне Чекертме в районе Бодрума и в деревне Хисареню в районе Мармариса. Огонь, который пожарным удается на какое-то время взять под контроль, снова разгорается из-за сильного ветра. Произведена эвакуация местных жителей. Хисареню практически уничтожена огнем. До сих пор, по данным телеканала, с воздуха тушения нет.По сообщению министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, 129 лесных пожаров потушены в Турции в последние дни, пока не взяты под контроль девять пожаров, в том числе в курортных провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил в воскресенье глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.
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в мире, мармарис, анталья (провинция), бодрум, лесные пожары в турции
17:46 02.08.2021 (обновлено: 17:53 02.08.2021)
 
Лесной пожар в районе Бодрума усилился из-за ветра

NTV: лесной пожар в районе турецкого курорта Бодрум усилился из-за ветра

© AP Photo / IHAДым поднимается от лесного пожара в прибрежном городе Бодрум, Турция
Дым поднимается от лесного пожара в прибрежном городе Бодрум, Турция - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© AP Photo / IHA
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АНКАРА, 2 авг - РИА Новости. Пожарные пока не могут взять под контроль сильные лесные пожары в районе турецких курортов Мармарис и Бодрум, передает телеканал NTV.
Телеканал демонстрирует кадры из района стихийного бедствия. Сильный пожар бушует в деревне Чекертме в районе Бодрума и в деревне Хисареню в районе Мармариса. Огонь, который пожарным удается на какое-то время взять под контроль, снова разгорается из-за сильного ветра. Произведена эвакуация местных жителей. Хисареню практически уничтожена огнем. До сих пор, по данным телеканала, с воздуха тушения нет.
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В МВД Турции рассказали, причастны ли террористы к лесным пожарам
По сообщению министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, 129 лесных пожаров потушены в Турции в последние дни, пока не взяты под контроль девять пожаров, в том числе в курортных провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил в воскресенье глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.
 
В миреМармарисАнталья (провинция)БодрумЛесные пожары в Турции
 
 
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