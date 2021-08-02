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Лесной пожар в районе Бодрума усилился из-за ветра

Лесной пожар в районе Бодрума усилился из-за ветра - РИА Новости, 02.08.2021

Лесной пожар в районе Бодрума усилился из-за ветра

Пожарные пока не могут взять под контроль сильные лесные пожары в районе турецких курортов Мармарис и Бодрум, передает телеканал NTV. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T17:46

2021-08-02T17:46

2021-08-02T17:53

в мире

мармарис

анталья (провинция)

бодрум

лесные пожары в турции

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АНКАРА, 2 авг - РИА Новости. Пожарные пока не могут взять под контроль сильные лесные пожары в районе турецких курортов Мармарис и Бодрум, передает телеканал NTV.Телеканал демонстрирует кадры из района стихийного бедствия. Сильный пожар бушует в деревне Чекертме в районе Бодрума и в деревне Хисареню в районе Мармариса. Огонь, который пожарным удается на какое-то время взять под контроль, снова разгорается из-за сильного ветра. Произведена эвакуация местных жителей. Хисареню практически уничтожена огнем. До сих пор, по данным телеканала, с воздуха тушения нет.По сообщению министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, 129 лесных пожаров потушены в Турции в последние дни, пока не взяты под контроль девять пожаров, в том числе в курортных провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил в воскресенье глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.

https://radiosputnik.ria.ru/20210802/turtsiya-1744012188.html

мармарис

анталья (провинция)

бодрум

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в мире, мармарис, анталья (провинция), бодрум, лесные пожары в турции