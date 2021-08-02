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В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за жары
В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за жары - РИА Новости, 02.08.2021
В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за жары
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в понедельник в Москве из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T07:48
2021-08-02T12:46
общество
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в понедельник в Москве из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в сообщении.Предупреждение о жаре в 30 градусов действует с 11:00 до 18:00 понедельника. Кроме того, с 09:00 до 21:00 действует предупреждение о ветре порывами до 17 метров в секунду и грозе.В Подмосковье также действует предупреждение о ветре и грозе до 15:00 понедельника.
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общество, москва, гидрометцентр
07:48 02.08.2021 (обновлено: 12:46 02.08.2021)
 
В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за жары

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности в понедельник в Москве из-за жары

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДевушки катаются на электросамокате
Девушки катаются на электросамокате - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в понедельник в Москве из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в сообщении.
Предупреждение о жаре в 30 градусов действует с 11:00 до 18:00 понедельника. Кроме того, с 09:00 до 21:00 действует предупреждение о ветре порывами до 17 метров в секунду и грозе.
В Подмосковье также действует предупреждение о ветре и грозе до 15:00 понедельника.
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ОбществоМоскваГидрометцентр
 
 
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