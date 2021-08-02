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В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за жары

В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за жары - РИА Новости, 02.08.2021

В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за жары

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в понедельник в Москве из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T07:48

2021-08-02T07:48

2021-08-02T12:46

общество

москва

гидрометцентр

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в понедельник в Москве из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в сообщении.Предупреждение о жаре в 30 градусов действует с 11:00 до 18:00 понедельника. Кроме того, с 09:00 до 21:00 действует предупреждение о ветре порывами до 17 метров в секунду и грозе.В Подмосковье также действует предупреждение о ветре и грозе до 15:00 понедельника.

https://radiosputnik.ria.ru/20210801/pogoda-1743872559.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, гидрометцентр