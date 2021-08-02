https://ria.ru/20210802/pozhar-1743926744.html
В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за жары
В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за жары - РИА Новости, 02.08.2021
В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за жары
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в понедельник в Москве из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T07:48
2021-08-02T07:48
2021-08-02T12:46
общество
москва
гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738749182_0:179:2988:1860_1920x0_80_0_0_128841ef851b0978119bc7535f642d1f.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в понедельник в Москве из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в сообщении.Предупреждение о жаре в 30 градусов действует с 11:00 до 18:00 понедельника. Кроме того, с 09:00 до 21:00 действует предупреждение о ветре порывами до 17 метров в секунду и грозе.В Подмосковье также действует предупреждение о ветре и грозе до 15:00 понедельника.
https://radiosputnik.ria.ru/20210801/pogoda-1743872559.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738749182_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_49a618348171f141cf9fd261f7f59ac6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, гидрометцентр
07:48 02.08.2021 (обновлено: 12:46 02.08.2021)
В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за жары
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности в понедельник в Москве из-за жары