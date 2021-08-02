https://ria.ru/20210802/polsha-1744041210.html
В Польше назначили награду за помощь в поимке поджигателя пункта вакцинации
В Польше назначили награду за помощь в поимке поджигателя пункта вакцинации - РИА Новости, 02.08.2021
В Польше назначили награду за помощь в поимке поджигателя пункта вакцинации
Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский назначил награду в 10 тысяч злотых (около 2,6 тысячи долларов) за помощь в поимке поджигателя пункта вакцинации. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T17:18
2021-08-02T17:18
2021-08-02T17:32
в мире
польша
люблинское воеводство
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ВАРШАВА, 2 авг – РИА Новости. Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский назначил награду в 10 тысяч злотых (около 2,6 тысячи долларов) за помощь в поимке поджигателя пункта вакцинации.В ночь с воскресенья на понедельник в Замосце Люблинского воеводства были подожжены здание районной санитарно-эпидемиологической станции и мобильный пункт вакцинации. На распространенной записи с камеры наблюдения видно, что неизвестный мужчина приезжает на место преступления на велосипеде, разбивает окно и льет внутрь, по всей вероятности, легковоспламеняющуюся жидкость."Сегодня я принял решение о том, чтобы человеку, который поможет поймать виновника этого происшествия, выплатить специальную награду в размере 10 тысяч злотых за указание на преступника", - добавил министр.Он сообщил, что во вторник на заседании совета министров будет рассмотрена тема противодействия сообществу антипрививочников.
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в мире, польша, люблинское воеводство
17:18 02.08.2021 (обновлено: 17:32 02.08.2021)
В Польше назначили награду за помощь в поимке поджигателя пункта вакцинации
В Польше назначили награду в десять тысяч злотых за помощь в поимке поджигателя пункта вакцинации
ВАРШАВА, 2 авг – РИА Новости. Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский назначил награду в 10 тысяч злотых (около 2,6 тысячи долларов) за помощь в поимке поджигателя пункта вакцинации.
В ночь с воскресенья на понедельник в Замосце Люблинского воеводства
были подожжены здание районной санитарно-эпидемиологической станции и мобильный пункт вакцинации. На распространенной записи с камеры наблюдения видно, что неизвестный мужчина приезжает на место преступления на велосипеде, разбивает окно и льет внутрь, по всей вероятности, легковоспламеняющуюся жидкость.
"Я видел эту картину, и от нее действительно стынет кровь в жилах. Я думаю, что это можно подытожить только одним утверждением… произошел акт террора, который направлен не только непосредственно на тех людей, которые здесь работают или работают в областной инспекции, но это акт террора против государства", - заявил Недзельский на пресс-конференции в понедельник.
"Сегодня я принял решение о том, чтобы человеку, который поможет поймать виновника этого происшествия, выплатить специальную награду в размере 10 тысяч злотых за указание на преступника", - добавил министр.
Он сообщил, что во вторник на заседании совета министров будет рассмотрена тема противодействия сообществу антипрививочников.