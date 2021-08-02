https://ria.ru/20210802/polsha-1744041210.html

В Польше назначили награду за помощь в поимке поджигателя пункта вакцинации

В Польше назначили награду за помощь в поимке поджигателя пункта вакцинации - РИА Новости, 02.08.2021

В Польше назначили награду за помощь в поимке поджигателя пункта вакцинации

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский назначил награду в 10 тысяч злотых (около 2,6 тысячи долларов) за помощь в поимке поджигателя пункта вакцинации. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T17:18

2021-08-02T17:18

2021-08-02T17:32

в мире

польша

люблинское воеводство

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ВАРШАВА, 2 авг – РИА Новости. Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский назначил награду в 10 тысяч злотых (около 2,6 тысячи долларов) за помощь в поимке поджигателя пункта вакцинации.В ночь с воскресенья на понедельник в Замосце Люблинского воеводства были подожжены здание районной санитарно-эпидемиологической станции и мобильный пункт вакцинации. На распространенной записи с камеры наблюдения видно, что неизвестный мужчина приезжает на место преступления на велосипеде, разбивает окно и льет внутрь, по всей вероятности, легковоспламеняющуюся жидкость."Сегодня я принял решение о том, чтобы человеку, который поможет поймать виновника этого происшествия, выплатить специальную награду в размере 10 тысяч злотых за указание на преступника", - добавил министр.Он сообщил, что во вторник на заседании совета министров будет рассмотрена тема противодействия сообществу антипрививочников.

https://ria.ru/20210802/polsha-1743984120.html

польша

люблинское воеводство

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в мире, польша, люблинское воеводство