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Источник: число погибших при пожаре на ростовском комбинате достигло семи
Источник: число погибших при пожаре на ростовском комбинате достигло семи - РИА Новости, 02.08.2021
Источник: число погибших при пожаре на ростовском комбинате достигло семи
Еще один пострадавший при пожаре на Каменском химкомбинате в Ростовской области скончался в больнице, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T20:43
2021-08-02T20:43
2021-08-02T20:43
происшествия
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россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Еще один пострадавший при пожаре на Каменском химкомбинате в Ростовской области скончался в больнице, сообщил РИА Новости информированный источник.В четверг вечером в цехе формования предприятия произошло возгорание, семь человек были госпитализированы. В воскресенье стало известно, что четверо из них скончались. В понедельник, по данным источника, умерли еще двое."Пострадавший скончался", - сказал собеседник агентства. Таким образом, умерли уже все семеро человек, госпитализированных после пожара.Комбинат является одним из крупнейших химических предприятий юга России. Согласно данным официального сайта компании, там выпускается "важнейшая химическая продукция для решения задач государственной важности", а также продукция гражданского назначения.
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происшествия, ростовская область, россия
Источник: число погибших при пожаре на ростовском комбинате достигло семи
Источник: седьмой пострадавший при пожаре на химкомбинате в Ростовской области умер в больнице