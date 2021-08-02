https://ria.ru/20210802/pakistan-1743996407.html

Премьер Пакистана прокомментировал убийство дочери экс-посла в Южной Корее

Премьер Пакистана прокомментировал убийство дочери экс-посла в Южной Корее - РИА Новости, 02.08.2021

Премьер Пакистана прокомментировал убийство дочери экс-посла в Южной Корее

Премьер-министр Пакистана Имран Хан пообещал, что убийца дочери бывшего пакистанского посла не уйдет от наказания, сообщает телеканал Samaa. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T13:53

2021-08-02T13:53

2021-08-02T13:53

в мире

сша

пакистан

южная корея

имран хан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155551/66/1555516613_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb674eec193f68d2fdc7b6bce69d9081.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан пообещал, что убийца дочери бывшего пакистанского посла не уйдет от наказания, сообщает телеканал Samaa.Согласно местным СМИ, 27-летняя Нур Мукадам, дочь бывшего посла Пакистана в Южной Корее, была найдена обезглавленной 20 июля в доме в элитном районе пакистанской столицы Исламабада. По подозрению в преступлении был задержан состоявший в отношениях с ней Захир Джаффер, сын пакистанского бизнесмена, обладающий также гражданством США. Согласно одной из версий правоохранительных органов, Джаффер убил Мукадам после того, как обвинил ее в измене. Убийство девушки вызвало большой резонанс в Пакистане."Я слежу за делом Нур Мукадам с самого первого дня. Я знаю каждую деталь. Это ужасный случай... Люди говорят, что обвиняемый из влиятельной семьи и выйдет на свободу, но позвольте сказать вам, что никто не сможет сбежать. Даже если у кого-то двойное гражданство, и он думает, что его пощадят в связи с тем, что у него есть гражданство США", - сказал пакистанский премьер.

https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743699876.html

сша

пакистан

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, пакистан, южная корея, имран хан