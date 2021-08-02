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Премьер Пакистана прокомментировал убийство дочери экс-посла в Южной Корее
Премьер Пакистана прокомментировал убийство дочери экс-посла в Южной Корее - РИА Новости, 02.08.2021
Премьер Пакистана прокомментировал убийство дочери экс-посла в Южной Корее
Премьер-министр Пакистана Имран Хан пообещал, что убийца дочери бывшего пакистанского посла не уйдет от наказания, сообщает телеканал Samaa. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T13:53
2021-08-02T13:53
в мире
сша
пакистан
южная корея
имран хан
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан пообещал, что убийца дочери бывшего пакистанского посла не уйдет от наказания, сообщает телеканал Samaa.Согласно местным СМИ, 27-летняя Нур Мукадам, дочь бывшего посла Пакистана в Южной Корее, была найдена обезглавленной 20 июля в доме в элитном районе пакистанской столицы Исламабада. По подозрению в преступлении был задержан состоявший в отношениях с ней Захир Джаффер, сын пакистанского бизнесмена, обладающий также гражданством США. Согласно одной из версий правоохранительных органов, Джаффер убил Мукадам после того, как обвинил ее в измене. Убийство девушки вызвало большой резонанс в Пакистане."Я слежу за делом Нур Мукадам с самого первого дня. Я знаю каждую деталь. Это ужасный случай... Люди говорят, что обвиняемый из влиятельной семьи и выйдет на свободу, но позвольте сказать вам, что никто не сможет сбежать. Даже если у кого-то двойное гражданство, и он думает, что его пощадят в связи с тем, что у него есть гражданство США", - сказал пакистанский премьер.
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в мире, сша, пакистан, южная корея, имран хан
13:53 02.08.2021
 
Премьер Пакистана прокомментировал убийство дочери экс-посла в Южной Корее

Премьер Пакистана Имран Хан пообещал, что убийца дочери экс-посла в Южной Корее будет наказан

© AP Photo / Thomas PeterПремьер-министр Пакистана Имран Хан
Премьер-министр Пакистана Имран Хан - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© AP Photo / Thomas Peter
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан пообещал, что убийца дочери бывшего пакистанского посла не уйдет от наказания, сообщает телеканал Samaa.
Согласно местным СМИ, 27-летняя Нур Мукадам, дочь бывшего посла Пакистана в Южной Корее, была найдена обезглавленной 20 июля в доме в элитном районе пакистанской столицы Исламабада. По подозрению в преступлении был задержан состоявший в отношениях с ней Захир Джаффер, сын пакистанского бизнесмена, обладающий также гражданством США. Согласно одной из версий правоохранительных органов, Джаффер убил Мукадам после того, как обвинил ее в измене. Убийство девушки вызвало большой резонанс в Пакистане.
"Я слежу за делом Нур Мукадам с самого первого дня. Я знаю каждую деталь. Это ужасный случай... Люди говорят, что обвиняемый из влиятельной семьи и выйдет на свободу, но позвольте сказать вам, что никто не сможет сбежать. Даже если у кого-то двойное гражданство, и он думает, что его пощадят в связи с тем, что у него есть гражданство США", - сказал пакистанский премьер.
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