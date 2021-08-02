https://ria.ru/20210802/obvineniya-1744051915.html

Талибы отвергли обвинения США в расправе над мирными жителями в Кандагаре

Талибы отвергли обвинения США в расправе над мирными жителями в Кандагаре - РИА Новости, 02.08.2021

Талибы отвергли обвинения США в расправе над мирными жителями в Кандагаре

"Талибан"* (движение признано террористическим и запрещено в России) отрицает обвинения США в "резне" мирных жителей в провинции Кандагар и приглашает... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T18:13

2021-08-02T18:13

2021-08-02T18:13

в мире

сша

талибан

афганистан

кандагар (провинция)

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КАБУЛ, 2 авг - РИА Новости. "Талибан"* (движение признано террористическим и запрещено в России) отрицает обвинения США в "резне" мирных жителей в провинции Кандагар и приглашает правозащитников и СМИ провести расследование, заявил РИА Новости официальный представитель движения Забиулла Муджахед.Ранее американское посольство в Кабуле сообщило в Twitter, что США считают движение "Талибан"* ответственным за резню мирных жителей в провинции Кандагар, эти убийства могут рассматриваться как военные преступления.Талибы это заявление отрицают. "Мы также призываем правозащитников и СМИ приехать и провести расследование на месте. Нам безразличны американские сообщения в Twitter. Они должны знать свое дело и сосредоточиться на своем уходе, а не участвовать в лишних разговорах и обвинениях", - заявил Муджахед.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. На прошлой неделе сообщалось, что мятежники вплотную подошли к Герату - центру одноименной провинции на западе страны, а также ведут бои в Лашкаргахе - главном городе провинции Гильменд в южной части Афганистана.Нестабильность в стране нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20210802/afganistan-1743996228.html

сша

афганистан

кандагар (провинция)

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-02T18:13 true PT1M00S

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в мире, сша, талибан, афганистан, кандагар (провинция)