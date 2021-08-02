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Талибы отвергли обвинения США в расправе над мирными жителями в Кандагаре
Талибы отвергли обвинения США в расправе над мирными жителями в Кандагаре - РИА Новости, 02.08.2021
Талибы отвергли обвинения США в расправе над мирными жителями в Кандагаре
"Талибан"* (движение признано террористическим и запрещено в России) отрицает обвинения США в "резне" мирных жителей в провинции Кандагар и приглашает... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T18:13
2021-08-02T18:13
в мире
сша
талибан
афганистан
кандагар (провинция)
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КАБУЛ, 2 авг - РИА Новости. "Талибан"* (движение признано террористическим и запрещено в России) отрицает обвинения США в "резне" мирных жителей в провинции Кандагар и приглашает правозащитников и СМИ провести расследование, заявил РИА Новости официальный представитель движения Забиулла Муджахед.Ранее американское посольство в Кабуле сообщило в Twitter, что США считают движение "Талибан"* ответственным за резню мирных жителей в провинции Кандагар, эти убийства могут рассматриваться как военные преступления.Талибы это заявление отрицают. "Мы также призываем правозащитников и СМИ приехать и провести расследование на месте. Нам безразличны американские сообщения в Twitter. Они должны знать свое дело и сосредоточиться на своем уходе, а не участвовать в лишних разговорах и обвинениях", - заявил Муджахед.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. На прошлой неделе сообщалось, что мятежники вплотную подошли к Герату - центру одноименной провинции на западе страны, а также ведут бои в Лашкаргахе - главном городе провинции Гильменд в южной части Афганистана.Нестабильность в стране нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20210802/afganistan-1743996228.html
сша
афганистан
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, сша, талибан, афганистан, кандагар (провинция)
18:13 02.08.2021
 
Талибы отвергли обвинения США в расправе над мирными жителями в Кандагаре

Представитель "Талибана"* Муджахед отверг обвинения США в расправе над мирными жителями в Кандагаре

© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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КАБУЛ, 2 авг - РИА Новости. "Талибан"* (движение признано террористическим и запрещено в России) отрицает обвинения США в "резне" мирных жителей в провинции Кандагар и приглашает правозащитников и СМИ провести расследование, заявил РИА Новости официальный представитель движения Забиулла Муджахед.
Ранее американское посольство в Кабуле сообщило в Twitter, что США считают движение "Талибан"* ответственным за резню мирных жителей в провинции Кандагар, эти убийства могут рассматриваться как военные преступления.
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
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Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации 455 боевиков "Талибана"*
Талибы это заявление отрицают. "Мы также призываем правозащитников и СМИ приехать и провести расследование на месте. Нам безразличны американские сообщения в Twitter. Они должны знать свое дело и сосредоточиться на своем уходе, а не участвовать в лишних разговорах и обвинениях", - заявил Муджахед.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. На прошлой неделе сообщалось, что мятежники вплотную подошли к Герату - центру одноименной провинции на западе страны, а также ведут бои в Лашкаргахе - главном городе провинции Гильменд в южной части Афганистана.
Нестабильность в стране нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
*Запрещенная в России террористическая группировка.
 
В миреСШАТалибанАфганистанКандагар (провинция)
 
 
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