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Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра

Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра - РИА Новости, 02.08.2021

Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении, соответствующая телеграмма опубликована на сайте... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T18:05

2021-08-02T18:05

2021-08-02T18:10

в мире

армения

владимир путин

никол пашинян

россия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Рассчитываю, что деятельность возглавляемого вами правительства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе", - говорится в телеграмме российского лидера.Путин отметил, что Россия готова к продолжению конструктивного диалога и совместной работе по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня. Путин пожелал Пашиняну успехов, крепкого здоровья и благополучия.

армения

россия

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2021

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в мире, армения, владимир путин, никол пашинян, россия