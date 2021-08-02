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Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра
Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра - РИА Новости, 02.08.2021
Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра
Президент России Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении, соответствующая телеграмма опубликована на сайте... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T18:05
2021-08-02T18:05
2021-08-02T18:10
в мире
армения
владимир путин
никол пашинян
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Рассчитываю, что деятельность возглавляемого вами правительства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе", - говорится в телеграмме российского лидера.Путин отметил, что Россия готова к продолжению конструктивного диалога и совместной работе по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня. Путин пожелал Пашиняну успехов, крепкого здоровья и благополучия.
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в мире, армения, владимир путин, никол пашинян, россия
18:05 02.08.2021 (обновлено: 18:10 02.08.2021)
Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра
Президент Путин в телеграмме поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении