https://ria.ru/20210802/natsproekt-1743972949.html
Более 600 липчан изучили новые профессии благодаря нацпроекту
Более 600 липчан изучили новые профессии благодаря нацпроекту - РИА Новости, 02.08.2021
Более 600 липчан изучили новые профессии благодаря нацпроекту
Более 600 жителей Липецкой области освоили новые профессии в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография", сообщил глава региона... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T12:24
2021-08-02T12:24
2021-08-02T12:24
липецкая область
образование - общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Более 600 жителей Липецкой области освоили новые профессии в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, чаще всего липчане выбирали такие специальности, как повар, сварщик, швея, парикмахер. Планируется, что до конца года бесплатно востребованные профессии и специальности получат около 1,5 тысячи человек.Артамонов отметил, что 90% жителей области, которые решили улучшить свои навыки либо получить новую профессию, были трудоустроены или смогли сохранить свою занятость. Среди обучающихся - 120 пенсионеров и 65 женщин, находящихся в декрете. Все они смогли подобрать себе нужные программы обучения на портале "Работа в России".Глава региона подчеркнул, стать участником программы может любой желающий, который хочет оставаться востребованным на современном рынке труда. Для этого необходимо оставить заявку на портале. Жители региона могут выбрать одну из более 200 программ.
https://ria.ru/20210727/proizvodstvo-1743136196.html
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РИА Новости
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образование - общество, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 2 авг – РИА Новости
. Более 600 жителей Липецкой области освоили новые профессии в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография", сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, чаще всего липчане выбирали такие специальности, как повар, сварщик, швея, парикмахер. Планируется, что до конца года бесплатно востребованные профессии и специальности получат около 1,5 тысячи человек.
Артамонов отметил, что 90% жителей области, которые решили улучшить свои навыки либо получить новую профессию, были трудоустроены или смогли сохранить свою занятость. Среди обучающихся - 120 пенсионеров и 65 женщин, находящихся в декрете. Все они смогли подобрать себе нужные программы обучения на портале "Работа в России".
Глава региона подчеркнул, стать участником программы может любой желающий, который хочет оставаться востребованным на современном рынке труда. Для этого необходимо оставить заявку на портале. Жители региона могут выбрать одну из более 200 программ.
"Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко. Трудовая деятельность, несомненно, является одной из важнейших жизненных ценностей, и областная власть прилагает максимум возможностей для обеспечения всех жителей Липецкой области работой с достойной заработной платой", – сказал Артамонов.