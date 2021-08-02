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Липецкая область
https://ria.ru/20210802/natsproekt-1743972949.html
Более 600 липчан изучили новые профессии благодаря нацпроекту
Более 600 липчан изучили новые профессии благодаря нацпроекту - РИА Новости, 02.08.2021
Более 600 липчан изучили новые профессии благодаря нацпроекту
Более 600 жителей Липецкой области освоили новые профессии в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография", сообщил глава региона... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T12:24
2021-08-02T12:24
липецкая область
образование - общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Более 600 жителей Липецкой области освоили новые профессии в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, чаще всего липчане выбирали такие специальности, как повар, сварщик, швея, парикмахер. Планируется, что до конца года бесплатно востребованные профессии и специальности получат около 1,5 тысячи человек.Артамонов отметил, что 90% жителей области, которые решили улучшить свои навыки либо получить новую профессию, были трудоустроены или смогли сохранить свою занятость. Среди обучающихся - 120 пенсионеров и 65 женщин, находящихся в декрете. Все они смогли подобрать себе нужные программы обучения на портале "Работа в России".Глава региона подчеркнул, стать участником программы может любой желающий, который хочет оставаться востребованным на современном рынке труда. Для этого необходимо оставить заявку на портале. Жители региона могут выбрать одну из более 200 программ.
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образование - общество, игорь артамонов
12:24 02.08.2021
 

Более 600 липчан изучили новые профессии благодаря нацпроекту

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛИПЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Более 600 жителей Липецкой области освоили новые профессии в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, чаще всего липчане выбирали такие специальности, как повар, сварщик, швея, парикмахер. Планируется, что до конца года бесплатно востребованные профессии и специальности получат около 1,5 тысячи человек.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов вместе с генеральным директором ОЭЗ Липецк и генеральным директором Бекарт Липецк дал старт строительству новой линии завода по производству бортовой проволоки - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 17:04Липецкая область
В ОЭЗ "Липецк" построят новую линию производства бортовой проволоки
Артамонов отметил, что 90% жителей области, которые решили улучшить свои навыки либо получить новую профессию, были трудоустроены или смогли сохранить свою занятость. Среди обучающихся - 120 пенсионеров и 65 женщин, находящихся в декрете. Все они смогли подобрать себе нужные программы обучения на портале "Работа в России".
Глава региона подчеркнул, стать участником программы может любой желающий, который хочет оставаться востребованным на современном рынке труда. Для этого необходимо оставить заявку на портале. Жители региона могут выбрать одну из более 200 программ.
"Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко. Трудовая деятельность, несомненно, является одной из важнейших жизненных ценностей, и областная власть прилагает максимум возможностей для обеспечения всех жителей Липецкой области работой с достойной заработной платой", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьОбразование - ОбществоИгорь Артамонов
 
 
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