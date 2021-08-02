https://ria.ru/20210802/natsproekt-1743972949.html

Более 600 липчан изучили новые профессии благодаря нацпроекту

Более 600 липчан изучили новые профессии благодаря нацпроекту - РИА Новости, 02.08.2021

Более 600 липчан изучили новые профессии благодаря нацпроекту

Более 600 жителей Липецкой области освоили новые профессии в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография", сообщил глава региона... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T12:24

2021-08-02T12:24

2021-08-02T12:24

липецкая область

образование - общество

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Более 600 жителей Липецкой области освоили новые профессии в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, чаще всего липчане выбирали такие специальности, как повар, сварщик, швея, парикмахер. Планируется, что до конца года бесплатно востребованные профессии и специальности получат около 1,5 тысячи человек.Артамонов отметил, что 90% жителей области, которые решили улучшить свои навыки либо получить новую профессию, были трудоустроены или смогли сохранить свою занятость. Среди обучающихся - 120 пенсионеров и 65 женщин, находящихся в декрете. Все они смогли подобрать себе нужные программы обучения на портале "Работа в России".Глава региона подчеркнул, стать участником программы может любой желающий, который хочет оставаться востребованным на современном рынке труда. Для этого необходимо оставить заявку на портале. Жители региона могут выбрать одну из более 200 программ.

https://ria.ru/20210727/proizvodstvo-1743136196.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование - общество, игорь артамонов