https://ria.ru/20210802/naryshkin-1743991585.html

Нарышкин признался, о чем жалеет "по-крупному"

Нарышкин признался, о чем жалеет "по-крупному" - РИА Новости, 02.08.2021

Нарышкин признался, о чем жалеет "по-крупному"

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин признался, что больше всего жалеет, что в свое время мало времени уделял родителям. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T13:32

2021-08-02T13:32

2021-08-02T13:32

общество

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

россия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин признался, что больше всего жалеет, что в свое время мало времени уделял родителям.По словам директора СВР, он жалеет, что обидел кого-то из близких тогда, когда это можно было и не делать, хотя причина была. "Жалею, что недоучил того, что мог бы выучить в свое время. И не познал того, что мог бы узнать. Это из большого", - отметил Нарышкин."А по мелочам, конечно, много и другого. Но за мелочи меня Бог простит", - сказал он.

https://ria.ru/20210801/otravlenie-1743868098.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия