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Нарышкин признался, о чем жалеет "по-крупному"
Нарышкин признался, о чем жалеет "по-крупному" - РИА Новости, 02.08.2021
Нарышкин признался, о чем жалеет "по-крупному"
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин признался, что больше всего жалеет, что в свое время мало времени уделял родителям. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T13:32
2021-08-02T13:32
общество
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин признался, что больше всего жалеет, что в свое время мало времени уделял родителям.По словам директора СВР, он жалеет, что обидел кого-то из близких тогда, когда это можно было и не делать, хотя причина была. "Жалею, что недоучил того, что мог бы выучить в свое время. И не познал того, что мог бы узнать. Это из большого", - отметил Нарышкин."А по мелочам, конечно, много и другого. Но за мелочи меня Бог простит", - сказал он.
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общество, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия
13:32 02.08.2021
 
Нарышкин признался, о чем жалеет "по-крупному"

Глава СВР Нарышкин: больше всего жалею, что мало времени уделял родителям

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин признался, что больше всего жалеет, что в свое время мало времени уделял родителям.
"Конечно, в свои 66 лет жалею о многом", - сказал Нарышкин в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live". "Если по-крупному, жалею, что не уделял столько времени, сколько мог уделять и должен был уделять времени и внимания, своим родителям", - добавил он.
По словам директора СВР, он жалеет, что обидел кого-то из близких тогда, когда это можно было и не делать, хотя причина была. "Жалею, что недоучил того, что мог бы выучить в свое время. И не познал того, что мог бы узнать. Это из большого", - отметил Нарышкин.
"А по мелочам, конечно, много и другого. Но за мелочи меня Бог простит", - сказал он.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выступает на IX Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
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ОбществоСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Россия
 
 
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