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Нарышкин признался, о чем жалеет "по-крупному"
Нарышкин признался, о чем жалеет "по-крупному" - РИА Новости, 02.08.2021
Нарышкин признался, о чем жалеет "по-крупному"
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин признался, что больше всего жалеет, что в свое время мало времени уделял родителям. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T13:32
2021-08-02T13:32
2021-08-02T13:32
общество
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин признался, что больше всего жалеет, что в свое время мало времени уделял родителям.По словам директора СВР, он жалеет, что обидел кого-то из близких тогда, когда это можно было и не делать, хотя причина была. "Жалею, что недоучил того, что мог бы выучить в свое время. И не познал того, что мог бы узнать. Это из большого", - отметил Нарышкин."А по мелочам, конечно, много и другого. Но за мелочи меня Бог простит", - сказал он.
https://ria.ru/20210801/otravlenie-1743868098.html
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общество, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия
Нарышкин признался, о чем жалеет "по-крупному"
Глава СВР Нарышкин: больше всего жалею, что мало времени уделял родителям