https://ria.ru/20210802/moskva-1743912787.html
В Москве не будут проводить фестивалей в День города
В Москве не будут проводить фестивалей в День города - РИА Новости, 02.08.2021
В Москве не будут проводить фестивалей в День города
Фестивалей в День города в Москве проводить не будут, ярмарки будут работать без культурной программы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T00:37
2021-08-02T00:37
2021-08-02T00:42
общество
москва
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155843/53/1558435349_0:174:3097:1916_1920x0_80_0_0_5ee25a2713614180bbc9fbde09c0d131.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Фестивалей в День города в Москве проводить не будут, ярмарки будут работать без культурной программы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743912539.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155843/53/1558435349_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_5970c971bf0b107360d6bcf276a4f9f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин
00:37 02.08.2021 (обновлено: 00:42 02.08.2021)
В Москве не будут проводить фестивалей в День города
Собянин заявил, что в Москве не будут проводить фестивалей в День города