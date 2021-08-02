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В Москве не будут проводить фестивалей в День города
В Москве не будут проводить фестивалей в День города - РИА Новости, 02.08.2021
В Москве не будут проводить фестивалей в День города
Фестивалей в День города в Москве проводить не будут, ярмарки будут работать без культурной программы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T00:37
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общество
москва
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Фестивалей в День города в Москве проводить не будут, ярмарки будут работать без культурной программы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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общество, москва, сергей собянин
00:37 02.08.2021 (обновлено: 00:42 02.08.2021)
 
В Москве не будут проводить фестивалей в День города

Собянин заявил, что в Москве не будут проводить фестивалей в День города

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСалют в честь Дня города в Москве
Салют в честь Дня города в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Фестивалей в День города в Москве проводить не будут, ярмарки будут работать без культурной программы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Никаких фестивалей проводить не будем. Ярмарки будут работать, но без культурной программы. Сезонную торговлю надо активизировать, чтобы увеличить конкуренцию и притормозить рост цен", - сказал Собянин в интервью РБК, отвечая на вопрос, будет ли сокращено празднование Дня города в Москве в этом году.

Москва - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
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