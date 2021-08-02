https://ria.ru/20210802/moskva-1743912787.html

В Москве не будут проводить фестивалей в День города

В Москве не будут проводить фестивалей в День города - РИА Новости, 02.08.2021

В Москве не будут проводить фестивалей в День города

Фестивалей в День города в Москве проводить не будут, ярмарки будут работать без культурной программы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T00:37

2021-08-02T00:37

2021-08-02T00:42

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Фестивалей в День города в Москве проводить не будут, ярмарки будут работать без культурной программы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743912539.html

москва

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общество, москва, сергей собянин