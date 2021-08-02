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В Литве за сутки задержали рекордное число нелегалов из Белоруссии
В Литве за сутки задержали рекордное число нелегалов из Белоруссии - РИА Новости, 02.08.2021
В Литве за сутки задержали рекордное число нелегалов из Белоруссии
В Литве за сутки задержали рекордное число нелегальных мигрантов из Белоруссии с начала года - 287 человек, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T11:45
2021-08-02T11:45
2021-08-02T11:52
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ВИЛЬНЮС, 2 авг - РИА Новости. В Литве за сутки задержали рекордное число нелегальных мигрантов из Белоруссии с начала года - 287 человек, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу департамента статистики.По данным агентства, с начала года в республику пытались попасть 3 832 нелегальных мигранта, что в 47 раз больше, чем в прошлом году.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
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в мире, литва, белоруссия, александр лукашенко, мигранты
11:45 02.08.2021 (обновлено: 11:52 02.08.2021)
В Литве за сутки задержали рекордное число нелегалов из Белоруссии
Sputnik: в Литве за сутки задержали 287 нелегальных мигрантов из Белоруссии