https://ria.ru/20210802/migranty-1743962231.html

В Литве за сутки задержали рекордное число нелегалов из Белоруссии

В Литве за сутки задержали рекордное число нелегалов из Белоруссии - РИА Новости, 02.08.2021

В Литве за сутки задержали рекордное число нелегалов из Белоруссии

В Литве за сутки задержали рекордное число нелегальных мигрантов из Белоруссии с начала года - 287 человек, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T11:45

2021-08-02T11:45

2021-08-02T11:52

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литва

белоруссия

александр лукашенко

мигранты

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ВИЛЬНЮС, 2 авг - РИА Новости. В Литве за сутки задержали рекордное число нелегальных мигрантов из Белоруссии с начала года - 287 человек, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу департамента статистики.По данным агентства, с начала года в республику пытались попасть 3 832 нелегальных мигранта, что в 47 раз больше, чем в прошлом году.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20210802/lukashenko-1743636849.html

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в мире, литва, белоруссия, александр лукашенко, мигранты