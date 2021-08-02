https://ria.ru/20210802/ldpr-1744011139.html
Челябинское отделение ЛДПР прокомментировало видео с раздачей огурцов детям
Челябинское отделение ЛДПР прокомментировало видео с раздачей огурцов детям - РИА Новости, 02.08.2021
Челябинское отделение ЛДПР прокомментировало видео с раздачей огурцов детям
Челябинское регионального отделение ЛДПР считает размещенное в интернете видео с раздачей пакетов с символикой партии и огурцами провокацией и будет выяснять,... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T14:55
2021-08-02T14:55
2021-08-02T14:55
политика
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лдпр
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 авг – РИА Новости. Челябинское регионального отделение ЛДПР считает размещенное в интернете видео с раздачей пакетов с символикой партии и огурцами провокацией и будет выяснять, кто это делал, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе регионального отделения ЛДПР.В интернете появились видео, на котором мужчины во дворе жилого дома в Челябинске раздавали пакеты с символикой ЛДПР, в которые клали огурец, а также кепки с аналогичной символикой. Пакеты вручались детям, которые были рядом."Что касается видео. Мы не ведем агитацию среди лиц, не являющихся законодательно участниками избирательного процесса. Данную съемку рассматриваем как провокацию. Сейчас разбираемся", - сказала собеседница агентства.В пресс-службе уточнили, что будут выяснять, кто именно участвовал в съемке видео.В пресс-службе областной избирательной комиссии РИА Новости пояснили, что официальных обращений в избирательную комиссию по этому поводу не поступало, проверку в связи с размещенным видео проводить комиссия не будет.
https://ria.ru/20210722/ldpr-1742381602.html
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политика, челябинск, лдпр
Челябинское отделение ЛДПР прокомментировало видео с раздачей огурцов детям
Челябинское отделение ЛДПР: видео с раздачей пакетов с огурцами детям — это провокация