Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210802/ldpr-1744011139.html
Челябинское отделение ЛДПР прокомментировало видео с раздачей огурцов детям
Челябинское отделение ЛДПР прокомментировало видео с раздачей огурцов детям - РИА Новости, 02.08.2021
Челябинское отделение ЛДПР прокомментировало видео с раздачей огурцов детям
Челябинское регионального отделение ЛДПР считает размещенное в интернете видео с раздачей пакетов с символикой партии и огурцами провокацией и будет выяснять,... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T14:55
2021-08-02T14:55
политика
челябинск
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569338926_0:127:2724:1659_1920x0_80_0_0_b16f0038a6eb8743732f1d78b6a278f4.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 2 авг – РИА Новости. Челябинское регионального отделение ЛДПР считает размещенное в интернете видео с раздачей пакетов с символикой партии и огурцами провокацией и будет выяснять, кто это делал, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе регионального отделения ЛДПР.В интернете появились видео, на котором мужчины во дворе жилого дома в Челябинске раздавали пакеты с символикой ЛДПР, в которые клали огурец, а также кепки с аналогичной символикой. Пакеты вручались детям, которые были рядом."Что касается видео. Мы не ведем агитацию среди лиц, не являющихся законодательно участниками избирательного процесса. Данную съемку рассматриваем как провокацию. Сейчас разбираемся", - сказала собеседница агентства.В пресс-службе уточнили, что будут выяснять, кто именно участвовал в съемке видео.В пресс-службе областной избирательной комиссии РИА Новости пояснили, что официальных обращений в избирательную комиссию по этому поводу не поступало, проверку в связи с размещенным видео проводить комиссия не будет.
https://ria.ru/20210722/ldpr-1742381602.html
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569338926_172:0:2552:1785_1920x0_80_0_0_3bd02ff433ac6aa54b55f250b7f84962.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, челябинск, лдпр
14:55 02.08.2021
 
Челябинское отделение ЛДПР прокомментировало видео с раздачей огурцов детям

Челябинское отделение ЛДПР: видео с раздачей пакетов с огурцами детям — это провокация

© Рамиль СитдиковУчастники съезда партии ЛДПР
Участники съезда партии ЛДПР
© Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 2 авг – РИА Новости. Челябинское регионального отделение ЛДПР считает размещенное в интернете видео с раздачей пакетов с символикой партии и огурцами провокацией и будет выяснять, кто это делал, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе регионального отделения ЛДПР.
В интернете появились видео, на котором мужчины во дворе жилого дома в Челябинске раздавали пакеты с символикой ЛДПР, в которые клали огурец, а также кепки с аналогичной символикой. Пакеты вручались детям, которые были рядом.
"Что касается видео. Мы не ведем агитацию среди лиц, не являющихся законодательно участниками избирательного процесса. Данную съемку рассматриваем как провокацию. Сейчас разбираемся", - сказала собеседница агентства.
В пресс-службе уточнили, что будут выяснять, кто именно участвовал в съемке видео.
В пресс-службе областной избирательной комиссии РИА Новости пояснили, что официальных обращений в избирательную комиссию по этому поводу не поступало, проверку в связи с размещенным видео проводить комиссия не будет.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 14:39
Жириновский рассказал о возможных кадровых перестановках в ЛДПР
 
ПолитикаЧелябинскЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:32На подстанции во Владивостоке произошел взрыв
15:31Белорусский союз журналистов заморозил участие в МФЖ
15:28Экс-чиновник частично признал вину по делу с ущербом в миллиард рублей
15:27Появилось видео задержания украинца, осужденного за контрабанду деталей ЗРК
15:27Парк Горького напомнил о запрете на купание в фонтанах
15:26Экс-первый замминистра обороны Армении Карапетян возглавил ведомство
15:23Генпрокуратура внесла представление врио руководителя ФСС
15:17ЦИК зарегистрировал список партии "Зеленая альтернатива" на выборы в ГД
15:16Памфилова призвала партии активнее привлекать наблюдателей на выборы
15:14В СПЧ попросили Нарышкина представить данные о связи Insider* с Bellingcat
15:09ЦИК зарегистрировал федеральный список "Партии Роста" на выборы в Госдуму
15:05Кулеба пригрозил России "камнями с неба"
15:05В аэропорту Калининграда образовалась очередь на вход
15:03Туристы в Сочи начали проходить вакцинацию по новым правилам
15:01Названы продукты, продлевающие жизнь
14:58Аэропорт Симферополя в июле побил рекорд по числу пассажиров
14:57ЦИК зарегистрировал список "Партии пенсионеров" на выборы в Госдуму
14:55Челябинское отделение ЛДПР прокомментировало видео с раздачей огурцов детям
14:50Двоих жителей Ростовской области обвинили в хищении у Минобороны
14:50Посла Ирана вызвали в МИД Великобритании из-за инцидента с Mercer Street
Лента новостейМолния