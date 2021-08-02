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Глава МИД Украины захотел пообщаться с Лавровым
Глава МИД Украины захотел пообщаться с Лавровым - РИА Новости, 02.08.2021
Глава МИД Украины захотел пообщаться с Лавровым
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил сожаление по поводу отсутствия контактов с российскими дипломатами, а также заявил о желании пообщаться с главой МИД РФ РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T18:34
2021-08-02T18:46
в мире
украина
киев
москва
мид украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 2 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил сожаление по поводу отсутствия контактов с российскими дипломатами, а также заявил о желании пообщаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Мне очень жаль, но нет (контактов с дипломатами - ред.)…. Я совершенно не против с ним (Лавровым - ред.) пообщаться, мне есть, что ему сказать. Я уверен, ему тоже есть, что мне сказать. Я считаю, что как профессиональные люди мы можем пообщаться", - сказал Кулеба в интервью журналисту Евгению Киселеву, опубликованном на его YouTube-канале, отвечая на вопрос, приходится ли ему иметь контакты с российскими дипломатами, в частности, с Лавровым.Он также сообщил, что между посольствами РФ и Украины существует "нормальный уровень диалога". "Мы кого-то высылаем, они кого-то высылают. Они вызывают нашего временного поверенного, учат его жизни. Мы вызываем, учим их. Нормальный уровень диалога для двух стран в состоянии вооруженного конфликта", - сказал Кулеба.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210721/zakharova-1742161613.html
https://ria.ru/20210701/oshibka-1739461584.html
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в мире, украина, киев, москва, мид украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, дмитрий кулеба, россия
18:34 02.08.2021 (обновлено: 18:46 02.08.2021)
 
Глава МИД Украины захотел пообщаться с Лавровым

Глава МИД Украины Кулеба: сожалею, что нет контактов с Россией, мне есть что сказать Лаврову

© Фото : страница Дмитрия Кулебы на FacebookДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© Фото : страница Дмитрия Кулебы на Facebook
Читать ria.ru в
КИЕВ, 2 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил сожаление по поводу отсутствия контактов с российскими дипломатами, а также заявил о желании пообщаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Мне очень жаль, но нет (контактов с дипломатами - ред.)…. Я совершенно не против с ним (Лавровым - ред.) пообщаться, мне есть, что ему сказать. Я уверен, ему тоже есть, что мне сказать. Я считаю, что как профессиональные люди мы можем пообщаться", - сказал Кулеба в интервью журналисту Евгению Киселеву, опубликованном на его YouTube-канале, отвечая на вопрос, приходится ли ему иметь контакты с российскими дипломатами, в частности, с Лавровым.
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Он также сообщил, что между посольствами РФ и Украины существует "нормальный уровень диалога". "Мы кого-то высылаем, они кого-то высылают. Они вызывают нашего временного поверенного, учат его жизни. Мы вызываем, учим их. Нормальный уровень диалога для двух стран в состоянии вооруженного конфликта", - сказал Кулеба.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
В миреУкраинаКиевМоскваМИД УкраиныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровДмитрий КулебаРоссия
 
 
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