https://ria.ru/20210802/kuleba-1744055314.html

Глава МИД Украины захотел пообщаться с Лавровым

Глава МИД Украины захотел пообщаться с Лавровым - РИА Новости, 02.08.2021

Глава МИД Украины захотел пообщаться с Лавровым

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил сожаление по поводу отсутствия контактов с российскими дипломатами, а также заявил о желании пообщаться с главой МИД РФ РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T18:34

2021-08-02T18:34

2021-08-02T18:46

в мире

украина

киев

москва

мид украины

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

дмитрий кулеба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155700/22/1557002275_0:399:1536:1263_1920x0_80_0_0_985a2e6c6c58895fc4e18eee3e36b0c6.jpg

КИЕВ, 2 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил сожаление по поводу отсутствия контактов с российскими дипломатами, а также заявил о желании пообщаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Мне очень жаль, но нет (контактов с дипломатами - ред.)…. Я совершенно не против с ним (Лавровым - ред.) пообщаться, мне есть, что ему сказать. Я уверен, ему тоже есть, что мне сказать. Я считаю, что как профессиональные люди мы можем пообщаться", - сказал Кулеба в интервью журналисту Евгению Киселеву, опубликованном на его YouTube-канале, отвечая на вопрос, приходится ли ему иметь контакты с российскими дипломатами, в частности, с Лавровым.Он также сообщил, что между посольствами РФ и Украины существует "нормальный уровень диалога". "Мы кого-то высылаем, они кого-то высылают. Они вызывают нашего временного поверенного, учат его жизни. Мы вызываем, учим их. Нормальный уровень диалога для двух стран в состоянии вооруженного конфликта", - сказал Кулеба.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210721/zakharova-1742161613.html

https://ria.ru/20210701/oshibka-1739461584.html

украина

киев

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, москва, мид украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, дмитрий кулеба, россия