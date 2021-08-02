https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743986192.html

В Совфеде оценили доклад об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане

В Совфеде оценили доклад об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане - РИА Новости, 02.08.2021

В Совфеде оценили доклад об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане

Учитывая течение коронавирусной инфекции, ее распространение в мире, нельзя исключать рукотворного происхождения вируса, считает член международного комитета... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T13:13

2021-08-02T13:13

2021-08-02T13:13

распространение коронавируса

в мире

ухань

китай

воз

здоровье - общество

хубэй

сергей цеков

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Учитывая течение коронавирусной инфекции, ее распространение в мире, нельзя исключать рукотворного происхождения вируса, считает член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков.Ранее издание Hill со ссылкой на заключение республиканцев из Палаты представителей США, которые провели расследование возникновения коронавируса, сообщило, что COVID-19 мог возникнуть в лаборатории в китайском Ухане, и произошла его "утечка". Ранее официальный Пекин заявлял о возможности того, что коронавирус в КНР могли завезти американские военнослужащие, которые в октябре 2019 года, то есть накануне вспышки эпидемии, приезжали в Ухань на Всемирные военные игры."Буквально с первых месяцев пандемии, учитывая течение коронавирусной инфекции, ее распространения в мире, я больше склонялся к тому, что ковид имеет рукотворное происхождение", - сказал Цеков РИА Новости, подчеркнув, что это его личное мнение."Другой вопрос - кто его вообще сделал", - добавил законодатель. По мнению Цекова, в какой-то период вся информация "выйдет наружу"."Мировое сообщество должно понимать, насколько неблаговидны, опасны эксперименты с вирусами", - подчеркнул политик. Он напомнил, что от COVID-19 уже погибли сотни тысяч людей, миллионы заразились.Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.ВОЗ в марте этого года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.Другую версию происхождения коронавируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения вируса через охлажденные продукты.

https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743982198.html

https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743951865.html

https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743876654.html

ухань

китай

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