https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743955242.html
В Москве за сутки госпитализировали 758 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 758 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 02.08.2021
В Москве за сутки госпитализировали 758 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 758 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 484 пациента, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T11:22
2021-08-02T11:22
2021-08-02T11:22
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 758 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 484 пациента, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID."В Москве выявлено 3330 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 758 человек. На ИВЛ находятся 484 человека. В городе выздоровел еще 2881 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 366 386", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 75 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 758 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 758 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находятся 484 пациента