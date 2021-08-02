https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743955242.html

В Москве за сутки госпитализировали 758 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 758 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 02.08.2021

В Москве за сутки госпитализировали 758 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 758 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 484 пациента, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T11:22

2021-08-02T11:22

2021-08-02T11:22

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084286_0:0:2974:1673_1920x0_80_0_0_2dce8000fa63a520ec01e3949d2cce06.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 758 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 484 пациента, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID."В Москве выявлено 3330 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 758 человек. На ИВЛ находятся 484 человека. В городе выздоровел еще 2881 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 366 386", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 75 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743951865.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии