https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743952585.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 02.08.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прироста COVID-19 за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший в России темп - в Орловской области, он составляет 0,2%, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T11:11
2021-08-02T11:11
2021-08-02T11:11
распространение коронавируса
общество
республика татарстан (татарстан)
орловская область
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740571355_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_a0f4002371a2187b7860049be461131c.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Прироста COVID-19 за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший в России темп - в Орловской области, он составляет 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Орловская область - 0,2%, 3. Республика Татарстан - 0,21%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743950055.html
республика татарстан (татарстан)
орловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740571355_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_f5be322bb3194b19314cf2a6c8ec0718.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика татарстан (татарстан), орловская область, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб: на Чукотке не зафиксировали прироста случаев COVID-19