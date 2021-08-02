https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743952585.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 02.08.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Прироста COVID-19 за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший в России темп - в Орловской области, он составляет 0,2%, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T11:11

2021-08-02T11:11

2021-08-02T11:11

распространение коронавируса

общество

республика татарстан (татарстан)

орловская область

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Прироста COVID-19 за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший в России темп - в Орловской области, он составляет 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Орловская область - 0,2%, 3. Республика Татарстан - 0,21%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743950055.html

республика татарстан (татарстан)

орловская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика татарстан (татарстан), орловская область, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии