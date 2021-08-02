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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743913054.html
Собянин раскрыл модель ввода и снятия ограничений из-за COVID-19
Собянин раскрыл модель ввода и снятия ограничений из-за COVID-19 - РИА Новости, 02.08.2021
Собянин раскрыл модель ввода и снятия ограничений из-за COVID-19
При принятии решений об усилении или ослаблении коронавирусных ограничений московские власти руководствуются заполняемостью больничных коек, рассказал РБК мэр... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T00:41
2021-08-02T00:41
распространение коронавируса
общество
сергей собянин
университет джонса хопкинса
воз
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. При принятии решений об усилении или ослаблении коронавирусных ограничений московские власти руководствуются заполняемостью больничных коек, рассказал РБК мэр столицы Сергей Собянин."Для лечения заболевших мы мобилизовали примерно 23 тысячи коек. Если они заполняются на две трети, это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры", — сказал он.В качестве примера столичный градоначальник привел обстановку в мае и июне — тогда были локальные меры, а не всеобщий локдаун. По его словам, после спада заболеваемости дополнительные койко-места стали выводить из оборота, также возвращалось оказание плановой медпомощи и отменялись ограничительные меры.Мэр назвал пандемию динамической ситуацией, при которой руководству необходимо вовремя реагировать на изменения. Резкое увеличение числа заражений в начале лета Собянин объяснил распространением дельта-варианта SARS-CoV-2. Как указал глава города, Москва справилась с мутацией "дельта", несмотря на сложность ситуации.Вероятность нового локдаунаГлавный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко ранее исключил возможность введения нового локдауна в Москве."Конечно, мы в этом году находимся совершенно в других условиях — об актуальности локдауна, во всяком случае на текущий момент, речи не идет. Больше нужно говорить о вакцинации, заниматься разъяснением, убеждением и так далее", — подчеркнул медик в интервью РБК.По его мнению, решение властей объявить режим самоизоляции было оправданным в начале пандемии, когда никто не знал, как бороться с вирусом, а вакцин не было. Однако с тех пор, напомнил Проценко, произошли кардинальные изменения в оснащении больниц: появились резервные госпитали, современное оборудование — аппараты искусственной вентиляции легких, лабораторная база, инфузионные системы.Кроме того, врач одобрил стимулирование вакцинации при помощи QR-кодов, назвав их "крутым управленческим решением", позволившим сдвинуть с мертвой точки кампанию по иммунизации населения. "То, что в короткий период сделали департамент здравоохранения и соцблок Москвы, мне кажется беспрецедентной историей", — подытожил он.Ситуация с коронавирусом в РоссииЗа минувшие сутки в России выявили 22 804 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 23 807 инфицированных. Темп прироста снизился с 0,38 до 0,36 процента. Умерли 789 человек, выписались после лечения 17 271.Заразившихся выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 2484 (накануне было 3514). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1911 случаев, Подмосковье — 1658, в Нижегородской области — 535, Свердловской — 520, Воронежской области — 486, в Красноярском крае — 468, Пермском — 467, в Самарской области — 463, Ростовской — 429. Меньше всего заболевших на Чукотке — девять и в Ненецком автономном округе — 12.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 288 677 человек, из них 159 352 умерли, 5 625 890 пациентов вылечились. Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 196,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже приблизилось к 198 миллионам. Более четырех миллионов человек спасти не удалось.
https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743912539.html
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общество, сергей собянин, университет джонса хопкинса, воз, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис проценко
00:41 02.08.2021
 
Собянин раскрыл модель ввода и снятия ограничений из-за COVID-19

Мэр Москвы Собянин раскрыл модель ввода и снятия ограничений из-за коронавируса

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе "Лужники" в Москве.
Мэр Москвы Сергей Собянин в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе Лужники в Москве. - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. При принятии решений об усилении или ослаблении коронавирусных ограничений московские власти руководствуются заполняемостью больничных коек, рассказал РБК мэр столицы Сергей Собянин.
"Для лечения заболевших мы мобилизовали примерно 23 тысячи коек. Если они заполняются на две трети, это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры", — сказал он.
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В качестве примера столичный градоначальник привел обстановку в мае и июне — тогда были локальные меры, а не всеобщий локдаун. По его словам, после спада заболеваемости дополнительные койко-места стали выводить из оборота, также возвращалось оказание плановой медпомощи и отменялись ограничительные меры.
Мэр назвал пандемию динамической ситуацией, при которой руководству необходимо вовремя реагировать на изменения. Резкое увеличение числа заражений в начале лета Собянин объяснил распространением дельта-варианта SARS-CoV-2. Как указал глава города, Москва справилась с мутацией "дельта", несмотря на сложность ситуации.

Вероятность нового локдауна

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко ранее исключил возможность введения нового локдауна в Москве.
"Конечно, мы в этом году находимся совершенно в других условиях — об актуальности локдауна, во всяком случае на текущий момент, речи не идет. Больше нужно говорить о вакцинации, заниматься разъяснением, убеждением и так далее", — подчеркнул медик в интервью РБК.
По его мнению, решение властей объявить режим самоизоляции было оправданным в начале пандемии, когда никто не знал, как бороться с вирусом, а вакцин не было. Однако с тех пор, напомнил Проценко, произошли кардинальные изменения в оснащении больниц: появились резервные госпитали, современное оборудование — аппараты искусственной вентиляции легких, лабораторная база, инфузионные системы.
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Кроме того, врач одобрил стимулирование вакцинации при помощи QR-кодов, назвав их "крутым управленческим решением", позволившим сдвинуть с мертвой точки кампанию по иммунизации населения. "То, что в короткий период сделали департамент здравоохранения и соцблок Москвы, мне кажется беспрецедентной историей", — подытожил он.

Ситуация с коронавирусом в России

За минувшие сутки в России выявили 22 804 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 23 807 инфицированных. Темп прироста снизился с 0,38 до 0,36 процента. Умерли 789 человек, выписались после лечения 17 271.
Заразившихся выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 2484 (накануне было 3514). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1911 случаев, Подмосковье — 1658, в Нижегородской области — 535, Свердловской — 520, Воронежской области — 486, в Красноярском крае — 468, Пермском — 467, в Самарской области — 463, Ростовской — 429. Меньше всего заболевших на Чукотке — девять и в Ненецком автономном округе — 12.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 288 677 человек, из них 159 352 умерли, 5 625 890 пациентов вылечились. Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 196,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже приблизилось к 198 миллионам. Более четырех миллионов человек спасти не удалось.
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