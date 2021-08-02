https://ria.ru/20210802/kipr-1744021454.html

Эксперты рассказали о новых ограничениях на Кипре

Эксперты рассказали о новых ограничениях на Кипре - РИА Новости, 02.08.2021

Эксперты рассказали о новых ограничениях на Кипре

Кипр обновил протоколы въезда и пребывания для иностранных туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T17:48

2021-08-02T17:48

2021-08-02T17:48

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Кипр обновил протоколы въезда и пребывания для иностранных туристов, сообщает АТОР.Невакцинированным и не переболевшим теперь придется обязательно проходить тест — либо ПЦР, либо экспресс на наличие антигенов коронавируса — еще и на седьмой день своего прибытия на острове. Кроме того, нужно будет повторять эту процедуру каждые три дня до отъезда. Такая мера анонсирована до 31 августа 2021 года.По предварительной информации, тестирование на COVID-19 для непривитых туристов будет платным. Стоимость проведения анализа станет известна после внесения изменений в соответствующий санитарный протокол.Пока непонятно, как технически организуют процедуру и где именно туристы будут сдавать тесты на коронавирус.От сдачи анализа освободят вакцинированных или переболевших в течение последних 180 дней путешественников. Напомним, Кипр принимает без ПЦР-тестов россиян, привитых "Спутником V".Также с 1 августа на Кипре расширена зона действия пропусков SafePass (для туристов это Cyprus Flight Pass, он должен быть в электронном или распечатанном виде).Их нужно предъявлять во всех помещениях, где собирается более десяти человек, включая сотрудников (ранее — более 20 человек).

https://ria.ru/20210801/turizm-1743834392.html

кипр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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