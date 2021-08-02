https://ria.ru/20210802/khischeniya-1744001826.html

Подельница бизнесмена получила срок за хищение у банка 172 миллионов рублей

Подельница бизнесмена получила срок за хищение у банка 172 миллионов рублей - РИА Новости, 02.08.2021

Подельница бизнесмена получила срок за хищение у банка 172 миллионов рублей

Суд в Москве приговорил к 4 годам колонии общего режима бывшую сотрудницу коммерческого банка, похитившую с соучастниками более 172 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T14:18

2021-08-02T14:18

2021-08-02T14:18

происшествия

москва

агентство по страхованию вкладов

генеральная прокуратура рф

василий бойко-великий

россия

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 4 годам колонии общего режима бывшую сотрудницу коммерческого банка, похитившую с соучастниками более 172 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Черемушкинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 50-летней жительницы столицы Натальи Ципиновой. Она осуждена за совершение 40 преступлений… присвоение чужого имущества. Суд приговорил Ципинову к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.Кроме того, суд удовлетворил "гражданский иск банка в лице государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о взыскании с Ципиновой в счет возмещения материального ущерба более чем 172 миллионов рублей". Приговор в законную силу не вступил.В июне Генпрокуратура РФ направила в суд Москвы дело против бизнесмена Василия Бойко-Великого о хищении у банка "Кредит Экспресс" более 190 миллионов рублей. По данным следствия, фигуранты обогащались с помощью бывшего руководителя московского филиала банка Елены Чуевой и начальника отдела кассовых операций Натальи Ципиновой.Как было установлено в суде, Ципинова с декабря 2013 года по январь 2018 года подписывала фиктивные расходные кассовые ордера о выдаче денег из кассы филиала от имени кассового работника, изымала наличные и передавала их руководителю преступной группы. Кроме того, злоумышленница вносила в кассу полученные от руководителя деньги в виде погашения процентов по кредитным договорам, а также сведения о выдаче денежных средств в автоматизированную информационную систему банка."Всего членами преступной группы с участием Ципиновой похищены более 190,8 миллиона рублей", - отмечается в сообщении.Впоследствии Ципинова заключила с прокуратурой соглашение о сотрудничестве, и уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.Из-за системных хищений "Кредит Экспресс" лишился лицензии, и убытки вкладчикам пришлось возмещать государственному Агентству по страхованию вкладов. Уголовное дело возбудили именно по его заявлению как потерпевшей стороны.Бойко-Великий известен, прежде всего, как православный меценат и глава агрохолдинга "Русское молоко" (бренд "Рузское молоко"), одного из крупнейших в России производителей так называемых органических продуктов.

https://ria.ru/20210513/mosgorsud-1732163242.html

https://ria.ru/20210730/khischenie-1743555220.html

https://ria.ru/20210720/biznesmen-1741959292.html

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происшествия, москва, агентство по страхованию вкладов, генеральная прокуратура рф, василий бойко-великий, россия