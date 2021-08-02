https://ria.ru/20210802/khimkombinat-1743992042.html
Источник: число погибших на комбинате под Ростовом-на-Дону достигло шести
Источник: число погибших на комбинате под Ростовом-на-Дону достигло шести - РИА Новости, 02.08.2021
Источник: число погибших на комбинате под Ростовом-на-Дону достигло шести
Еще два человека скончались после пожара на Каменском химкомбинате в Ростовской области, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T13:33
2021-08-02T13:33
2021-08-02T14:03
ростовская область
происшествия
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Еще два человека скончались после пожара на Каменском химкомбинате в Ростовской области, сообщил РИА Новости информированный источник.В четверг вечером в цехе формования предприятия произошло возгорание, семь человек были госпитализированы. В воскресенье стало известно, что четверо из них скончались."Еще два человека скончались", - сказал собеседник агентства. Таким образом, число жертв пожара возросло до шести.Другой источник уточнил РИА Новости, что в настоящее время в больнице остается один пострадавший. "Он в реанимации в тяжелом состоянии", - добавил он.Комбинат является одним из крупнейших химических предприятий юга России. Согласно данным официального сайта компании, там выпускается "важнейшая химическая продукция для решения задач государственной важности", а также продукция гражданского назначения.
https://ria.ru/20210730/pozhar-1743648958.html
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ростовская область, происшествия, россия
13:33 02.08.2021 (обновлено: 14:03 02.08.2021)
Источник: число погибших на комбинате под Ростовом-на-Дону достигло шести
Источник: еще два человека скончались после пожара на Каменском химкомбинате в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Еще два человека скончались после пожара на Каменском химкомбинате в Ростовской области, сообщил РИА Новости информированный источник.
В четверг вечером в цехе формования предприятия произошло возгорание, семь человек были госпитализированы. В воскресенье стало известно, что четверо из них скончались.
"Еще два человека скончались", - сказал собеседник агентства. Таким образом, число жертв пожара возросло до шести.
Другой источник уточнил РИА Новости, что в настоящее время в больнице остается один пострадавший. "Он в реанимации в тяжелом состоянии", - добавил он.
Комбинат является одним из крупнейших химических предприятий юга России
. Согласно данным официального сайта компании, там выпускается "важнейшая химическая продукция для решения задач государственной важности", а также продукция гражданского назначения.