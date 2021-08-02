https://ria.ru/20210802/kavkaz-1744021960.html

На курортах Северного Кавказа будет действовать единый ски-пасс

На курортах Северного Кавказа будет действовать единый ски-пасс - РИА Новости, 02.08.2021

На курортах Северного Кавказа будет действовать единый ски-пасс

"Архыз", "Эльбрус" и "Ведучи" выпустили единый ски-пасс, который позволит туристам отдыхать на любом из этих горных курортов без ограничений, сообщает Tourdom. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T16:52

2021-08-02T16:52

2021-08-02T16:56

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. "Архыз", "Эльбрус" и "Ведучи" выпустили единый ски-пасс, который позволит туристам отдыхать на любом из этих горных курортов без ограничений, сообщает Tourdom.Благодаря новому билету можно выбирать направление под прогноз погоды, формат отпуска и настроение. "Ведучи", например, больше подойдет для расслабленных семейных выходных, "Архыз" удивит разнообразием трасс, а на Эльбрусе можно покататься в самой высокой зоне в России, с отметки в 3847 метров над уровнем моря.Взрослый абонемент стоит 50 тысяч рублей, детский — 32,5 тысячи. Как уточнили в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа", билет распространяется не только на будни и выходные, но и на новогодние праздники (обычно отдых в это время сильно дороже). Приобрести ски-пасс можно на официальных сайтах "Архыза", "Эльбруса" и "Ведучи".Отмечается, что абонемент будет действовать в течение всего горнолыжного сезона вне зависимости от курорта.

https://ria.ru/20210802/simferopol-1744011943.html

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