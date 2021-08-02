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Экс-первый замминистра обороны Армении Карапетян возглавил ведомство
Экс-первый замминистра обороны Армении Карапетян возглавил ведомство - РИА Новости, 02.08.2021
Экс-первый замминистра обороны Армении Карапетян возглавил ведомство
Министром обороны Армении назначен бывший первый замглавы ведомства Аршак Карапетян, сообщили в понедельник в пресс-службе президента Армена Саркисяна. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T15:26
2021-08-02T15:27
в мире
армения
министерство обороны армении
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 2 авг - РИА Новости. Министром обороны Армении назначен бывший первый замглавы ведомства Аршак Карапетян, сообщили в понедельник в пресс-службе президента Армена Саркисяна."Назначить Аршака Карапетяна министром обороны Республики Армения", - говорится в указе президента, размещенном на его сайте.Ранее Пашинян освободил Карапетяна от должности первого заместителя министра обороны.Карапетян возглавлял военную разведку Армении с 2006 по 2016 годы. Занимал должности военного атташе при посольстве страны в РФ, советника действующего премьер-министра, позднее - первого замглавы генштаба и первого замминистра обороны.
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в мире, армения, министерство обороны армении, никол пашинян
15:26 02.08.2021 (обновлено: 15:27 02.08.2021)
 
Экс-первый замминистра обороны Армении Карапетян возглавил ведомство

Министром обороны Армении назначен бывший первый замглавы ведомства Аршак Карапетян

© Фото : Министерство Обороны Республики АрменияЗдание Министерства обороны Республики Армения
Здание Министерства обороны Республики Армения - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© Фото : Министерство Обороны Республики Армения
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ЕРЕВАН, 2 авг - РИА Новости. Министром обороны Армении назначен бывший первый замглавы ведомства Аршак Карапетян, сообщили в понедельник в пресс-службе президента Армена Саркисяна.
"Назначить Аршака Карапетяна министром обороны Республики Армения", - говорится в указе президента, размещенном на его сайте.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 17:17
Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Армении Карапетяном
Ранее Пашинян освободил Карапетяна от должности первого заместителя министра обороны.
Карапетян возглавлял военную разведку Армении с 2006 по 2016 годы. Занимал должности военного атташе при посольстве страны в РФ, советника действующего премьер-министра, позднее - первого замглавы генштаба и первого замминистра обороны.
 
В миреАрменияМинистерство обороны АрменииНикол Пашинян
 
 
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