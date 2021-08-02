https://ria.ru/20210802/karapetyan-1744017561.html

Экс-первый замминистра обороны Армении Карапетян возглавил ведомство

Экс-первый замминистра обороны Армении Карапетян возглавил ведомство - РИА Новости, 02.08.2021

Экс-первый замминистра обороны Армении Карапетян возглавил ведомство

Министром обороны Армении назначен бывший первый замглавы ведомства Аршак Карапетян, сообщили в понедельник в пресс-службе президента Армена Саркисяна. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T15:26

2021-08-02T15:26

2021-08-02T15:27

в мире

армения

министерство обороны армении

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 2 авг - РИА Новости. Министром обороны Армении назначен бывший первый замглавы ведомства Аршак Карапетян, сообщили в понедельник в пресс-службе президента Армена Саркисяна."Назначить Аршака Карапетяна министром обороны Республики Армения", - говорится в указе президента, размещенном на его сайте.Ранее Пашинян освободил Карапетяна от должности первого заместителя министра обороны.Карапетян возглавлял военную разведку Армении с 2006 по 2016 годы. Занимал должности военного атташе при посольстве страны в РФ, советника действующего премьер-министра, позднее - первого замглавы генштаба и первого замминистра обороны.

https://ria.ru/20210726/shoygu-1742967068.html

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в мире, армения, министерство обороны армении, никол пашинян