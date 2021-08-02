https://ria.ru/20210802/karapetyan-1744017561.html
Экс-первый замминистра обороны Армении Карапетян возглавил ведомство
Экс-первый замминистра обороны Армении Карапетян возглавил ведомство - РИА Новости, 02.08.2021
Экс-первый замминистра обороны Армении Карапетян возглавил ведомство
Министром обороны Армении назначен бывший первый замглавы ведомства Аршак Карапетян, сообщили в понедельник в пресс-службе президента Армена Саркисяна. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T15:26
2021-08-02T15:26
2021-08-02T15:27
в мире
армения
министерство обороны армении
никол пашинян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584698763_49:0:753:396_1920x0_80_0_0_d79a166d56facb8e997e70c7aefd4917.jpg
ЕРЕВАН, 2 авг - РИА Новости. Министром обороны Армении назначен бывший первый замглавы ведомства Аршак Карапетян, сообщили в понедельник в пресс-службе президента Армена Саркисяна."Назначить Аршака Карапетяна министром обороны Республики Армения", - говорится в указе президента, размещенном на его сайте.Ранее Пашинян освободил Карапетяна от должности первого заместителя министра обороны.Карапетян возглавлял военную разведку Армении с 2006 по 2016 годы. Занимал должности военного атташе при посольстве страны в РФ, советника действующего премьер-министра, позднее - первого замглавы генштаба и первого замминистра обороны.
https://ria.ru/20210726/shoygu-1742967068.html
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584698763_137:0:665:396_1920x0_80_0_0_c171c62e5b6c0d3407d2350cda4ff30a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, министерство обороны армении, никол пашинян
15:26 02.08.2021 (обновлено: 15:27 02.08.2021)
Экс-первый замминистра обороны Армении Карапетян возглавил ведомство
Министром обороны Армении назначен бывший первый замглавы ведомства Аршак Карапетян