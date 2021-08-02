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"Круиз по джунглям" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
"Круиз по джунглям" возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 02.08.2021
"Круиз по джунглям" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Приключенческий фильм "Круиз по джунглям" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T11:19
2021-08-02T11:19
2021-08-02T11:19
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Приключенческий фильм "Круиз по джунглям" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com. Картина с Эмили Блант и Дуэйном Джонсоном в главных ролях собрала 221,2 миллиона рублей. Действие в фильме происходит в начале XX века. Лили Хоутон (Блант) — ученый, которая отправляется в леса Амазонии, чтобы найти магическое древо жизни. В этом ей помогает капитан речного парома Фрэнк (Джонсон). Но на пути к цели их ждет множество опасностей. На втором месте по кассовым сборам оказался триллер М. Найта Шьямалана "Время". Он заработал за прошедший уикенд 84,9 миллиона. Третья позиция у комедии с элементами анимации "Космический джем: Новое поколение" с баскетболистом Леброном Джеймсом в главной роли. Лента заработала 20,9 миллиона. Четвертая строчка у блокбастера Marvel "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон. За выходные экшн собрал 19,2 миллиона. Замыкает пятерку лидеров мультфильм Disney "Лука". Он принес 15,8 миллиона.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, скарлетт йоханссон, новости культуры, кино и сериалы, дуэйн джонсон, что посмотреть , россия
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Приключенческий фильм "Круиз по джунглям" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
Картина с Эмили Блант и Дуэйном Джонсоном в главных ролях собрала 221,2 миллиона рублей.
Действие в фильме происходит в начале XX века. Лили Хоутон (Блант) — ученый, которая отправляется в леса Амазонии, чтобы найти магическое древо жизни. В этом ей помогает капитан речного парома Фрэнк (Джонсон). Но на пути к цели их ждет множество опасностей.
На втором месте по кассовым сборам оказался триллер М. Найта Шьямалана "Время". Он заработал за прошедший уикенд 84,9 миллиона.
Третья позиция у комедии с элементами анимации "Космический джем: Новое поколение" с баскетболистом Леброном Джеймсом в главной роли. Лента заработала 20,9 миллиона.
Четвертая строчка у блокбастера Marvel "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон. За выходные экшн собрал 19,2 миллиона. Замыкает пятерку лидеров мультфильм Disney "Лука". Он принес 15,8 миллиона.