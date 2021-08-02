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Культура
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"Круиз по джунглям" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
"Круиз по джунглям" возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 02.08.2021
"Круиз по джунглям" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Приключенческий фильм "Круиз по джунглям" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T11:19
2021-08-02T11:19
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Приключенческий фильм "Круиз по джунглям" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com. Картина с Эмили Блант и Дуэйном Джонсоном в главных ролях собрала 221,2 миллиона рублей. Действие в фильме происходит в начале XX века. Лили Хоутон (Блант) — ученый, которая отправляется в леса Амазонии, чтобы найти магическое древо жизни. В этом ей помогает капитан речного парома Фрэнк (Джонсон). Но на пути к цели их ждет множество опасностей. На втором месте по кассовым сборам оказался триллер М. Найта Шьямалана "Время". Он заработал за прошедший уикенд 84,9 миллиона. Третья позиция у комедии с элементами анимации "Космический джем: Новое поколение" с баскетболистом Леброном Джеймсом в главной роли. Лента заработала 20,9 миллиона. Четвертая строчка у блокбастера Marvel "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон. За выходные экшн собрал 19,2 миллиона. Замыкает пятерку лидеров мультфильм Disney "Лука". Он принес 15,8 миллиона.
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снг, скарлетт йоханссон, новости культуры, кино и сериалы, дуэйн джонсон, что посмотреть , россия
11:19 02.08.2021
 

"Круиз по джунглям" возглавил прокат в России и СНГ за выходные

© Walt Disney Studios Кадр из фильма "Круиз по Джунглям"
Кадр из фильма Круиз по Джунглям
© Walt Disney Studios
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Приключенческий фильм "Круиз по джунглям" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
Картина с Эмили Блант и Дуэйном Джонсоном в главных ролях собрала 221,2 миллиона рублей.
Действие в фильме происходит в начале XX века. Лили Хоутон (Блант) — ученый, которая отправляется в леса Амазонии, чтобы найти магическое древо жизни. В этом ей помогает капитан речного парома Фрэнк (Джонсон). Но на пути к цели их ждет множество опасностей.
На втором месте по кассовым сборам оказался триллер М. Найта Шьямалана "Время". Он заработал за прошедший уикенд 84,9 миллиона.
Третья позиция у комедии с элементами анимации "Космический джем: Новое поколение" с баскетболистом Леброном Джеймсом в главной роли. Лента заработала 20,9 миллиона.
Четвертая строчка у блокбастера Marvel "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон. За выходные экшн собрал 19,2 миллиона. Замыкает пятерку лидеров мультфильм Disney "Лука". Он принес 15,8 миллиона.
Кадр из фильма Круиз по Джунглям
27 июля, 04:51Культура
В Сети появились отзывы на фильм "Круиз по джунглям" с Дуэйном Джонсоном
 
КультураСНГСкарлетт ЙоханссонНовости культурыКино и сериалыДуэйн Джонсончто посмотретьРоссия
 
 
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